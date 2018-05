"El problema lo tenemos en el marco del consumismo"

Un buen número de personas se capacitaron ayer en el segundo módulo del curso "Abordaje de consumos problemáticos de sustancias en Atención Primaria de la Salud”, que se enmarca dentro de la secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). El mismo se llevó a cabo en la Asociación Médica de nuestra ciudad.Entre los presentes, estuvo el director provincial de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), Nicolás Blesa, como así también los capacitadores Juan Manuel Miguens y Alejandro Gregori.Estas formaciones fueron organizadas por el Ministerio de Salud, Aprecod y Sedronar y se vienen desarrollando desde abril en distintas localidades de toda la provincia. Así será hasta agosto en nuestra ciudad, cómo así también en Reconquista, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto.Recordemos que el Gobernador Lifschitz creó en el año 2016 esta Agencia con la idea de que haya una secretaría en la provincia que coordine y articule acciones con las demás jurisdicciones, como la de salud, desarrollo social, educación, con los fines de trabajar la problemática, más que nada en el consumo y en las adicciones. A finales de ese año, este proyecto fue empalmando con otros de similares objetivos y que fue creciendo en todas las ciudades.El Lic Nicolás Blesa, director de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas, explicó a los medios que "nosotros en Rafaela venimos trabajando con el programa Lazos, implicado en los distintos niveles de educación sobre la concientización, mitos y realidades y el desarrollo del rol de los usuarios como protagonistas a la hora de trabajar la problemática. En el plano de la salud, trabajamos sobre la capacitación de los equipos en pos de garantizar la accesibilidad de los usuarios en el marco de una consulta o tratamiento", dijo al respecto.La formación se desarrolla en dos encuentros, a través de los cuales, los equipos intercambian saberes para construir estrategias colectivas que permitan acompañar el sufrimiento de aquellos que presentan consumos problemáticos, y potenciar factores protectores en las prácticas cotidianas para los profesionales. Con los principales objetivos de incentivar el trabajo interdisciplinario, brindar herramientas específicas y favorecer el trabajo en red, participan enfermeros, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, operadores de salud y técnicos.En cuánto a los tiempos, y a las formas de abordar estos problemas, Blesa explicó que "nunca se llega tarde porque de hecho el proceso de las situaciones de consumos son circuitos, en donde se piensa en esa situación problemática, sabiendo que el entorno funciona en el marco de quién recaiga la adicción. Al final, terminamos viendo con la lupa esto de la adicción vinculado a una sustancia en particular, pero en realidad los comportamientos adictivos es algo mucho más amplio", completó.Además, dijo que "la demanda es constante, los equipos se sienten interpelados en su práctica diaria y de hecho es una problemática social que va más allá. El problema lo tenemos en el marco del consumismo, en cómo vivimos como ciudadanos y en base a eso se piensa en el cambio de los hábitos saludables, y es ahí donde los equipos territoriales te generan esta demanda que necesitan esta herramienta para poder ser más efectivos en su práctica", y al respecto añadió que sobre la problemática del consumo "se puede trabajar y retrabajar. Ya no se habla más de recaída, sino de una situación puntual que vuelve a poner en crisis el contexto para desarrollar otra estrategia en el marco de un abordaje. Los equipos de salud no solamente trabajan en el marco de un tratamiento, sino en el marco del encuentro entre profesionales, ya que en Rafaela tenemos equipos de salud con anclaje territorial. Y esto garantiza una mejor efectividad a la hora de la consulta, la accesibilidad, el tratamiento y otras tareas", destacó.Por último, detalló que "distintas situaciones que se dan en el ámbito familiar, del vínculo afectivo, irrumpen y coartan el intercambio entre pares como por ejemplo el uso del celular, que es adictiva y que trae problemas en el dialogo o bien consecuencias más graves como por ejemplo a la hora de manejar", concluyó.