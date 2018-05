Hoy visitará nuestra ciudad el Secretario de Industria de Nación

En el marco de los diferentes encuentros que gestiona y concreta la entidad, hoy se dará la visita del Lic. Fernando Grasso, flamante secretario de Industria del Ministerio de Producción de la Nación. La secretaría tiene por objetivo aumentar la competitividad del sector industrial, fomentar la creación de empleo de calidad y mejorar el balance comercial del país en lo que se refiere a bienes industriales. Además busca promover y fortalecer las capacidades de los sectores y regiones productivas a través de regímenes y programas específicos para cada uno.Se prevé que la jornada incluya un encuentro de trabajo con los principales referentes del sector, para abordar la agenda industrial del CCIRR, la cual incluye diversos temas: tarifas de servicios públicos, importaciones, infraestructura, litigiosidad laboral, financiamiento productivo, entre otros. Además, está prevista una presentación abierta sobre las diferentes herramientas de la secretaría en materia de asistencia técnica y financiamiento.Luego de la reunión con los dirigentes del Centro Comercial, el secretario de Industria ofrecerá un encuentro abierto en el que informará sobre “Herramientas y programas para mejorar la competitividad del sector industrial”Previo al encuentro, el Presidente del CCIRR, Andrés Ferrero, adelantó algunos puntos a charlar con el funcionario nacional, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "No hay una sola cuestión que defina a la competitividad, pero es un trabajo permanente de una agenda que hay que ponerla sobre la mesa y llevarla adelante de forma estratégica. Por ahí puede haber temas diferentes a tratar con funcionarios de la Nación que cuando llegan funcionarios de la Provincia", indicó Ferrero."En una reunión analizamos algunos puntos comparativos con algunas empresas de otras partes del mundo. Vemos como están las tarifas en otras partes del mundo, por ejemplo. Es difícil ser competitivo cuando en una cantidad de puntos vos estás en las mismas condiciones que algunos países. Pero en otros ítems estás en clara desventaja. Las importaciones que vienen del sudeste asiático tienen un componente del subsidio que nos ponen en una posición que es difícil llevarla adelante. Hay cosas que las tenemos que trabajar en conjunto con los Estados: la carga impositiva que tenemos es muy alta. Y eso lo tenemos que ver en un mediano plazo, porque hoy el Gobierno está en déficit", comentó."Hoy en las tarifas tenemos una carga impositiva tremenda y nadie está dispuesto a ceder nada: ni Municipio, ni Provincia ni Nación", sentenció Ferrero.El financiamiento a las empresas está muy complicado: "una tarjeta de crédito tiene una tasa de interés del 50%. Si el BCRA capta LEBAC a más del 30%, imagínate una tasa para financiar. Cuando hay una inflación que no se controla, el crédito no se vuelve una palanca de desarrollo".FISFE EL 21El próximo lunes 21 de mayo estará presente en nuestra ciudad la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) para desarrollar una reunión. "Queremos que vengan también con los asesores sobre el tema tarifario", adelantó Ferrero. "Más allá de algún descuento, algún financiamiento, alguna quita de impuestos, creo que hay mucho más por hacer. Si bien no es la tarifa más cara del país, estamos entre las más caras", comentó.