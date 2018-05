1.500 jóvenes la recorrieron

Desde las primeras horas de la mañana de ayer una importante cantidad de jóvenes recorrió el Complejo Cultural del Viejo Mercado en el marco de una nueva edición de la tradicional Expo Carreras de Rafaela. La actividad, que cuenta con la presencia de las universidades que funcionan en la ciudad, se extendió hasta las 21 y se estima que unos 1.500 estudiantes secundarios pasaron por los stands.Se trata de un evento organizado de manera conjunta por el Consejo Universitario de Rafaela, como una manera de difundir las diversas alternativas que presenta la oferta de educación superior en la ciudad.El intendente Luis Castellano y la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen, recorrieron los stands de las universidades, asistieron a las charlas introductorias y expresaron la satisfacción que genera ver cómo se va concretando el proyecto de convertir a Rafaela en un polo universitario.Según lo comentado por Andereggen, este año la convocatoria despertó mucho interés en la región, que se traduce en la presencia de escuelas pertenecientes a ciudades como Esperanza o Sunchales."Recibimos consultas, incluso, de localidades más cercanas a centros tradicionalmente identificados con los estudios universitarios, como Rosario. Pero como se valora la buena calidad de vida de nuestra ciudad, también los padres están empezando a considerar que Rafaela es un buen destino para que vengan sus hijos", expresó la funcionaria.Cabe recordar que son 56 las carreras que actualmente se dictan en la ciudad, pertenecientes a siete casas de estudios superiores, entre las que se encuentran instituciones públicas (como el Instituto Superior del Profesorado Nº 2, la UTN, la Universidad Nacional de Rafaela, el ITEC Rafaela) y privadas (Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales -UCES-, Universidad Católica de Santa Fe)."El mensaje que les queremos transmitir a los chicos y chicas es que se detengan a ver, que este es el momento de averiguar, que no se queden con las carreras tradicionales. Con la dinámica actual del mundo laboral, a veces puede haber equivocaciones, o puede haber carreras que se suman a otras. Entonces, no hay que cerrarse a una sola; este es el momento de recorrer, buscar información y consultar", agregó Andereggen.En esta oportunidad, desde la Secretaría de Educación se realiza una jornada de difusión sobre las becas municipales. Si bien el proceso de selección se abre a fines de año, el objetivo es que todos los estudiantes que analizan seguir una carrera en la ciudad puedan tener en cuenta este tipo de acompañamiento."Este año estamos entregando 189 becas por mes de esta línea. Pero hubo más del doble de pedidos. Uno quisiera poder darle respuesta a todos. Pero en muchos casos no cumplen con los requisitos. En cambio otros tantos han quedado en la lista de espera", puntualizó Andereggen.Por su parte, el intendente Luis Castellano destacó el momento particular que se le presenta a los jóvenes que deben elegir qué carrera seguir y cómo desde el Estado se los debe acompañar para poder tomar esa decisión."Se viene un período de cambios muy grandes -dijo Castellano- Nuevas capacidades, nuevos empleos, nuevos desarrollos, la tecnología avanza a pasos rapidísimos. Tenemos que tener carreras que se adapten a esos cambios. Sobre todo para que los chicos que estudian en la ciudad tengan asegurada, en un alto porcentaje, su inserción laboral"."Estamos muy contentos por la cantidad de chicos que hay, con las ganas que muestran, con las ilusiones que llegan. Y nos da mucha alegría poder ofrecerles a las familias alternativas de estudios en la ciudad para que no tengan que gastar dinero para que los chicos se tengan que ir afuera. Que la oferta universitaria en la ciudad se pueda seguir expandiendo, es parte de lo que queremos seguir haciendo", concluyó.