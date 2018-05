Tres propuestas en la programación del Belgrano

El cine teatro municipal Manuel Belgrano tiene tres atractivas propuestas para la programación de la presente semana.Seguidamente damos a conocer la cartelera semanal.



Las travesuras de Peter Rabbit. Doblada. Origen: Estados Unidos. Director: Will Gluck. Género: Animación - Comedia - Familiar . Clasificación: ATP (Apto para todo público). Duración: 95 min.

Sinopsis

Peter Rabbit y su familia se apropian de la vieja finca de Mr. Mc Gregor, donde realizan fiestas interminables de frutas y vegetales. Cuando un Mc. Gregor más joven y fastidioso llega para reclamar su herencia, Peter decide seguir con la fiesta. Pero el joven Mc. Gregor no es sólo un enemigo formidable, sino que también se está enamorando de Bea, la artista local y tutora de los conejos. Ahora, Peter se pondrá en campaña para echar a Mc. Gregor en una guerra en la que los dos se querrán quedar tanto con el jardín, como con el afecto de Bea. Su rivalidad los llevará desde el idílico Lago District hasta el tumultuoso subte de Londres, a los pasillos de una gran juguetería de Harrods y de vuelta a casa. Pero al final, Peter se dará cuenta que las zanahorias y la gloria no son tan gratificantes como el amor y la familia.

Funciones: viernes a lunes a las 18. Entrada general $ 90.



Madame. Subtitulada. Origen: Francia. Director: Amanda Sthers.Protagonistas: Toni Collette, Rossy de Palma, Harvey Keitel, Michael Smiley.Género: Comedia .Clasificación: +13 (Apta para mayores de 13 años). Duración: 90 min.



Sinopsis

Anne y Bob son un matrimonio de americanos que acaba de instalarse en París y han decidido realizar una cena donde invitarán a miembros de la alta sociedad americana y parisina. Ella descubre en el último momento que el hijo del primer matrimonio de su marido también ha sido invitado, haciendo así que la cena tenga trece cubiertos. Por simple superstición, decide añadir un 14°cubierto y le pide a su empleada doméstica María que se haga pasar por una rica española. Pero, el exceso de vino y una sugerente conversación hacen que María se encariñe accidentalmente con un mercante de arte inglés.



Funciones: viernes a lunes, a las 20. Entrada general $ 90.



La librería. Subtitulada. Origen: España, Reino Unido.Director: Isabel Coixet. Protagonistas: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, James Lance.Género: Drama .Clasificación: +13 (Apta para mayores de 13 años).

Duración: 115 min.

Sinopsis

A finales de los años 50 Florence Green decide hacer realidad uno de sus mayores sueños: abandonar Londres y abrir una pequeña librería en un pueblo de la costa británica. Pero para su sorpresa, esta decisión desatará todo tipo de reacciones entre los habitantes de la localidad.

Funciones:viernes a lunes a las 21:30. Entrada general $90,00