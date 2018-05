Panorama Político

LOMBARDO SIN

ANESTESIA

El movimiento obrero de Rafaela se quedó sin representación parlamentaria luego de la avalancha de votos de los candidatos de Cambiemos del año pasado. De todos modos, los dirigentes gremiales de la ciudad mantienen una activa participación en la escena pública a partir de los plenarios mensuales de la CGT y de la participación de esta central obrera en distintos espacios institucionales.

Roberto Oesquer, titular del gremio metalúrgico y jefe cegetista, destacó precisamente el "trabajo en equipo" de todos los sindicatos, la unidad de la CGT local a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional y la masiva asistencia de los dirigentes a cada plenario.

Marcelo Lombardo, ex concejal peronista y uno de los dirigentes más importantes del gremio textil a nivel nacional -además de ser secretario General de Soiva Rafaela- fue muy crítico en el discurso que pronunció en el acto por el Día del Trabajador, el martes pasado, con la política económica y social del gobierno de Mauricio Macri.

La pérdida del poder adquisitivo, el tarifazo, la reforma laboral y otros puntos golpean a los trabajadores, destacó Lombardo, quien la próxima semana viajará a Buenos Aires para participar de una cumbre de dirigentes textiles para evaluar la difícil situación que atraviesa el sector y tal vez, convocar a un paro nacional.



LA FOTO DE LOS

TRABAJADORES

Tras participar en el acto por el Día del Trabajador en la Vecinal de barrio San Martín, el intendente Luis Castellano dio el ejemplo junto a su gabinete de secretarios, subsecretarios y directores de organismos municipales. "No nos perdona ni este día" deslizó en voz baja y entre risas uno de los colaboradores antes de asistir al encuentro en el que se repasó la planificación ante posibles emergencias climáticas teniendo en cuenta pronósticos nada favorables.

"Reunión de equipo" fue el título de la selfie que el Intendente subió en su perfil de Instagram en la que se dejaba ver en primer plano en su despacho en tanto, en el fondo se agruparon todos los funcionarios diciendo "whisky".



LALO BONINO, EL

DEVOLUCIONISTA

Si bien ya pasó lo peor de la tormenta para el presidente Lalo Bonino tras su pedido de 20 mil pesos de viáticos para pagar los gastos de un viaje que hizo a Uruguay sin que quede claro el objeto del mismo -si era en beneficio de la ciudad o solamente para desarrollar una agenda partidaria de Cambiemos-, todavía quedan nubarrones amenazantes.

Gradualmente, la máxima autoridad legislativa se preocupa de estar encima de todos los temas que llegan al sexto piso con la esperanza de que avance el tiempo mientras se curan las heridas políticas. No aprovechó la posibilidad de recuperar la iniciativa de presentar la respuesta sobre lo que hizo en Montevideo y otras ciudades uruguayas al mismo tiempo que se aprobó un pedido de informes el jueves de la semana pasada, pero ahora parece ir por más en su contraofensiva.

Bonino dijo que pagó de su bolsillo los gastos del viaje al exterior cercano, que cuando recibió la transferencia de 20 mil pesitos en su cuenta bancaria ya había regresado a Rafaela y que por eso restituyó el dinero a la tesorería del Concejo (todavía no mostró comprobantes). Y ahora duplicó la apuesta y en base a aquel refrán de "más vale tarde que nunca" dijo que comenzó a reintegrar los fondos que cobró en concepto de restitución de Ganancias entre mediados de 2015 y mediados de 2016, aunque tampoco presentó pruebas al respecto.

En 2015, un acuerdo entre el Ejecutivo y el SEOM derivó en una devolución parcial de la retención por Ganancias a funcionarios políticos y de carrera del Municipio, una medida que también se implementó en el Concejo. Lisandro Mársico, cuando asumió a fines de 2015, fue el único que desistió de cobrar esa devolución. Ahora Bonino dijo que lo está haciendo e "invitó" al resto de los ediles que sigan sus pasos.



LOS PALMERAS,

EMBAJADORES

Mientras en Rafaela hay quienes conservan la esperanza de que el popular conjunto de cumbia santafesino Los Palmeras se presente junto a orquesta Filarmónica de la Provincia tal como lo hizo en Santa Fe, Rosario, Reconquista, Villa Carlos Paz o la Ciudad de Buenos Aires, el intendente santafesino José Corral entregó a los líderes del grupo, Rubén "Cacho" Deicas (cantante) y Marcos Camino (acordeonista) el título de Embajadores. Con una carrera de 46 años en la que grabaron 45 discos, los ahora diplomáticos santafesinos recibieron esta distinción durante un acto en el Liceo Municipal "Antonio Fuentes de Arco" que funciona en el antiguo Molino Marconetti de la capital provincial.



LIFSCHITZ Y SU

GRAN ILUSION

Con más de 10 años en la Casa Gris, al Frente Progresista, Cívico y Social liderado por el socialismo y acompañado por el radicalismo completo años anteriores y solo parcialmente a la actualidad tras la fuga hacia Cambiemos, le aumentan los miedos ante la posibilidad de que en 2019 ya no pueda vencer en las urnas.

El menor caudal electoral del 2017 plantea un escenario oscuro: puede perder la Provincia y su nido de oro, el Municipio rosarino. "Van a volver a ser un partido vecinal", afirman algunos que están en la vereda de enfrente.

El gobernador, Miguel Lifschitz, es la carta más poderosa del espacio tras el retroceso de Hermes Binner y de Antonio Bonfatti. Y por eso aspira a la reelección, aunque el objetivo es muy difícil.

De todos modos, Lifschitz no se da por vencido y el martes durante la Asamblea Legislatira en la que inauguró el período de sesiones ordinarias casi a modo de súplica pidió a los diputados y senadores santafesinos respaldar la Reforma de la Constitución, que incluye la cláusula de su reelección, perdón, de la reelección. Se trata de un nuevo capítulo de una historia que continuará...