La industria santafesina reduce su crecimiento

La industria manufacturera en Santa Fe alcanzó en marzo una modesta mejora de 0,8% con relación a igual mes del año pasado, revelando una cierta desaceleración en su reciente marcha, según un informe de los empresarios del sector. Este resultado surge a partir del negativo desempeño manifestado en el complejo industrial soja; papel y cartón; textiles; caucho y plástico; productos químicos, y en refinación de petróleo tras las dificultades en una importante compañía.Las ramas fabriles ligadas a la agroindustria y a la construcción, particularmente la producción de minerales no metálicos y la industria siderúrgica, continuaron exhibiendo los mejores resultados e impulsando el nivel general de actividad industrial en nuestra provincia.La producción de laminados en caliente alcanzó en el primer trimestre de 2018 un volumen superior a los últimos once ejercicios. En el mismo sentido, el consumo de cemento presentó en marzo un incremento de +15% interanual, alcanzando el segundo mejor registro de la última década.Según el Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE la producción industrial correspondiente al primer trimestre de 2018 manifestó en Santa Fe un avance de 2,8% interanual. Sin embargo, en ese mismo período de 2017 el nivel de actividad había retrocedido 2,3% interanual, siendo baja la base de comparación y débil la fase de recuperación.En el orden nacional, y de acuerdo a datos del INDEC, durante marzo siete de los doce bloques fabriles analizados registraron retrocesos interanuales de producción.Además, el 73,2% de las industrias estudiadas expresaron no esperar cambios en su dotación de personal durante el segundo trimestre de 2018, mientras que el 69,7% no anticipa alteraciones en la utilización de la capacidad instalada.