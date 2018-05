Exitoso Encuentro Infantil

Con la presencia de 70 equipos de las distintas categorías, provenientes de ciudades de Santa Fe y Córdoba, se desarrolló el 1 de Mayo el Encuentro de Escuelitas de Bochas organizado por el Club Juventud de Rafaela.La entidad organizadora obtuvo dos campeonatos, a través de Mateo y Paula Ortiz en Sub 15; y de Tomás Barreto y Matías Rodriguez en Sub 12. En Sub 9 el título fue para la pareja Alvaro Salinas y Santiago Ibáñez, de Nuevo Tropezón de Ceres.De nuestra ciudad, cabe destacar además las buenas performances de equipos de la Escuela de la ARRB. En la categoría mosquitos un cuarto puesto con Lionel Barberis y Lara Lovera, tercer lugar los hermanos Kevin y Lucas Moreno; y en la categoría sub 12 Marcos Marengo y Gonzalo Lovera consiguieron el segundo puesto.