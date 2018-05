Hoy, la “Crema” ante el “León”

Ladel torneodese pone en marcha en la noche de hoy con partido prometedor. En el Predio del Autódromo se enfrentarán Atlético de Rafaela y 9 de Julio, en un clásico que podría colocar a cualquiera de los dos en la cima de las posiciones; por lo menos hasta que se complete la fecha.El partido principal comenzará a las 21:30 hs (Reservas 20 hs) y contará con Mauro Cardozo como árbitro principal, quien estará acompañado por J. Domínguez y E. Colman.El elenco “Juliense” tiene 10 unidades y si gana quedará como único puntero, mientras que la “Crema”, de conseguir los tres puntos, igualaría la línea de Ben Hur y Argentino Quilmes, los dos que llegan como líderes absolutos.Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio.Ben Hur vs. Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs. Brown de San Vicente, Florida de Clucellas vs. Deportivo Tacural, Unión de Sunchales vs. Deportivo Ramona, Argentino de Humberto vs Deportivo Libertad.Ferrocarril del Estado vs Peñarol.