Las lluvias atentan otra vez contra el Midgets del Litoral

Tras la obligada reprogramación de la tercera fecha de la categoría Midgets del Litoral, que debía realizarse el pasado martes 1º de mayo, la inestabilidad del tiempo le vuelve a jugar una mala pasada al Club Atlético Belgrano de San Antonio.La entidad organizadora del espectáculo, que se había trasladado en su momento para el próximo domingo 6 de mayo, decidió aguardar hasta este viernes para tomar una decisión, aunque el panorama es muy complicado.Durante toda la semana las precipitaciones no dieron tregua y si bien no fueron abundantes, no permitieron trabajar en el circuito "Atilio Carinelli (h)", que debería utilizarse para la continuidad del Torneo Oficial "Aníval `Chuno´ Alemani".Si bien los organizadores especulan con lo que pueda llegar a suceder en las próximas horas con el tiempo, los pronósticos extendidos no avalan esas expectativas.De todos modos, hoy se tomará una decisión por parte de la entidad, que en ese caso, obviamente, será avalada por la fiscalizadora (AML) y la agrupación de pilotos (ACPML).Por otro lado, ya se confirmó la postergación de la tercera fecha del Certamen Argentino de Motociclismo (CAM), que debía llevarse a cabo el próximo fin de semana en el circuito "San Pablo" de la ciudad de El Trébol.Las recientes lluvias -que persistían hasta la víspera- y el anuncio de nuevas precipitaciones durante los próximos días, obligaron a reprogramar esta competencia para los días 12 y 13 de este mes, en la fecha suplente.