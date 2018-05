Los cruces de la Liga Nacional

El miércoles se disputó la última fecha de la fase regular de la Liga Nacional y quedaron definidas las posiciones, como así también los cruces para la postemporada.

La mayor tensión estuvo en la pelea de abajo: Ferro hizo su trabajo y le ganó a Hispano, pero no le alcanzó, debido a que Quilmes también se impuso en Salta. De esta manera, Quilmes (14-24) quedó 17°, Comunicaciones (13-25) 18° y Ferro (13-25) 19°. Además, ya se sabía que Salta (11-27) sería 20°.

Los cruces de octavos de final serán: (1°) San Lorenzo vs Peñarol (16°); (2°) San Martín vs Boca (15°); (3°) Atenas vs Olímpico (14°); (4°) Instituto vs Regatas (13°); (5°) Quimsa vs Estudiantes (12°); (6°) La Unión vs Hispano (11°); (7°) Gimnasia vs Argentino (10°) y (8°) Obras vs Bahía (9°).

Permanencia: (19°) Ferro vs Salta (20°).



SE DEFINE EL SABADO

Libertad de Sunchales no pudo torcerle el brazo a Independiente BB de Santiago del Estero en su propia casa, cayó 83-73 y ahora deberá ganar el quinto juego en Sunchales si quiere seguir con vida en esta compleja Liga Argentina donde el tercero y el cuarto ya se despidieron a manos de sus rivales.

El equipo aurinegro jugó un gran partido sustentado en el goleo de Bruno Barovero pero en el último capítulo se libró una verdadera batalla donde no pudo destrabar la intensidad defensiva y el juego físico que le propuso el dueño de casa. El sábado, a partir de las 20:00, se verán las caras por quinta vez en el Hogar de los Tigres.