Sturzenegger recibió el respaldo de Macri

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El presidente Mauricio Macri respaldó ayer al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, al afirmar que tiene "todo el apoyo" del Gobierno en su lucha contra la inflación y la disparada del dólar, que operó por encima de los $ 23.El mandatario expresó su apoyo durante una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en la previa de una rueda caliente en el mercado cambiario. El encuentro se llevó a cabo a las 8:30 cuando la cotización del dólar era de 21,52 pesos, tal como había cerrado el pasado miércoles, pero luego la divisa subió a otro récord, ya que llegó a tocar los $ 23,50, para terminar cerrando a un promedio de $ 23.Durante el encuentro con sus ministros en el Salón Eva Perón, el jefe de Estado ocupó gran parte del tiempo en temas candentes en la agenda oficial: dólar y tarifas. Respecto de la divisa norteamericana, subrayó que "el Banco Central tiene todo el apoyo de la Casa Rosada", por lo que ratificó su respaldo a las decisiones que viene tomando Sturzenegger.La contundente expresión de Macri se dio luego de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hiciera un análisis y explicara a sus pares qué provoca los saltos que está pegando el billete verde. "Hay una apreciación a nivel mundial del dólar", manifestó el funcionario nacional, que advirtió que "en la Argentina lógicamente hay que mirarlo con mayor atención porque la costumbre siempre fue pasarlo a precios".En lo que se refiere a tarifas, Macri también defendió las medidas implementadas por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y cuestionó los intentos opositores por retrotraer los aumentos en los servicios públicos."El tema tarifas es lo más importante, el centro de la batalla cultural. Tenemos claro lo que estamos haciendo y hacia donde vamos", se plantó Macri ante los ministros del Gabinete.PEÑA PIDIO NO ASUSTARSEEl jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió "no asustarse" ante la fuerte disparada del dólar y dijo que es "consecuencia de vivir integrados en un mundo que tiene volatilidades". Según el funcionario, "las situaciones de volatilidad no nos tienen que asustar. Tienen que ser parte del aprendizaje de vivir con un tipo de cambio flotante"."Si no tuviéramos la flotación o no hubiera correcciones, tendríamos atraso cambiario, que afectaría al empleo y la producción", consideró Peña en declaraciones en la Casa Rosada. Además, explicó que "muchas monedas de la región y del mundo han tenido movimientos en los últimos días", por lo cual, dijo, la suba del dólar en la Argentina es "parte de vivir integrados en un mundo que tiene volatilidades".FRIGERIO: APACIGUAR LOS MERCADOSEl ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que el "ruido político" impactó en la corrida del dólar y pidió a la oposición que "dé tranquilidad a los mercados", tras una jornada en la que la divisa norteamericana conmovió al sector financiero.Frigerio expresó su confianza en que la oposición "va a dar tranquilidad a los mercados de que la Argentina tiene un rumbo correcto, de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas". Lo hizo tras considerar que el "ruido político" amplificó el impacto en el dólar de la suba de la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos.