Flor de la V se plantó a favor del aborto legal

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Por medio de un relato en primera persona en la Cámara de Diputados, donde puso palabras al dolor por la muerte de su madre producto de un aborto clandestino, la actriz y comediante Flor de la V defendió ayer con vehemencia su postura a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria de embarazos no deseados.

La vedette fue la oradora más esperada en una nueva jornada de audiencia pública que tuvo lugar -como todos los martes y jueves- en el anexo de la Cámara baja, con expositores a favor y en contra de la iniciativa.

La intervención de Florencia Trinidad, de poco más de cinco minutos, comenzó a las 17:20 y se centró en el testimonio traumático de la pérdida de su madre, víctima de un aborto clandestino, cuando ella tenía apenas dos años de edad.

Para la figura del espectáculo, la discusión sobre el aborto no pasa por dilucidar "desde cuando hay vida".

"Estamos discutiendo otra cosa. El aborto es una decisión privada de cada ser humano, no es una decisión pública", consideró.

Agregó que se está "hablando de despenalizar o legalizar una práctica quirúrgica que depende del Estado" y sostuvo que "el Estado, en lugar de castigar a las mujeres, debería brindarle lugares seguros, aptos quirúrgicamente para que no muera ni una mujer más".

En un discurso que tuvo una alta carga emocional, Florencia Trinidad dijo que desde que se enteró del motivo real del fallecimiento de su madre estuvo buscando en su mente "la cara del femicida" que la asesinó.

"Hoy sé quien mató a mi madre. El femicida de mi madre es el Estado", sentenció la actriz, que dijo que su ilusión es que la muerte de su progenitora no haya sido "en vano".

Durante el plenario de comisiones, conducido como es habitual por el presidente de Legislación General, Daniel Lipovetsky, tomaron la palabra de manera intercalada representantes que impulsan la reforma de legalización de la interrupción voluntaria de embarazos con aquellos que se oponen a estas prácticas.