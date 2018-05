Nikola reclama 2.000 millones de dólares a Tesla por plagio

La compañía americana Nikola ha interpuesto una demanda en un juzgado de Arizona (EE. UU.) contra Tesla porque considera que esta última ha copiado tres patentes de su camión Nikola One en el Tesla Semi Truck.

En su reclamo pide una indemnización por valor de 2.000 millones de dólares (1.662 millones de euros al cambio actual). En concreto, Nikola cree que el camión de Tesla le ha copiado al suyo el diseño de la carrocería, el del parabrisas y el de la puerta de acceso al camión.

Y en la demanda dice que "Tesla Semi es substancialmente similar al diseño patentado por Nikola". En la demanda Nikola explica que avisó por carta el 7 de noviembre de 2017 a Tesla de que estaba cometiendo a su juicio plagio de patentes en el Semi Truck.

Tesla no respondió a Nikola, por lo que esta última decidió interponer la demanda. Nikola desveló el Nikola One el 9 de mayo de 2016, un vehículo impulsado por hidrógeno que recorre con cero emisiones hasta 1.660 kilómetros con un repostaje, que se efectua en el mismo tiempo en lo que se llena el depósito de un camión diésel.

Nikola OneNikola vende el One a 900.000 dólares para el primer millón de millas (1,66 millones de kilómetros) y acumula 7.000 pedidos de varias empresas de transporte, paquetería y logística que le generarían unos ingresos de 6.300 millones.

En su demanda Nikola expone que sólo 72 días después de que desvelara el One, Elon Musk, anunció en el Segundo Master Plan de la compañía que produciría un camión. Y añade que un reclutador de Tesla, Aaron Hoyos, trató de contactar el 22 de septiembre de 2016 con Kevin Lynk, el jefe de ingeniería de Nikola con un mail en el que le decía "Tesla está construyendo un nuevo equipo con el foco en el desarrollo de camiones pesados y parece que su experiencia en Nikola podría ser perfecta. ¿Estarías abierto a una llamada rápida para escuchar lo que estamos haciendo?".

Link no respondió a este mail según Nikola. Y su reclamación dineraria se basa por un lado en que el valor bursátil de Tesla tras desvelar el Semi Truck se elevó en 2.000 millones de dólares.

Al mismo tiempo, los clientes de Nikola se han visto confundidos por la similitud de ambos camiones, según la propietaria del camión One. Como el Semi Truck vale entre 150.000 y 200.000 dólares, Nikola habría perdido pedidos que habrían ido a parar esas 1.200 reservas que tiene Tesla de su camión, que dice que saldrá al mercado en 2019. Y en la demanda revela publicaciones y anuncios con fotografías adjuntas en las que se muestra una ilustración con el logotipo de Tesla y el camión Nikola One en lugar del Semi Truck. (Fuente: El Mundo Motor)