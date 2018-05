El clima complica la cosecha pero las lluvias favorecen la campaña

En las últimas tres semanas, las condiciones climáticas de inestabilidad y precipitaciones en todos los departamentos dieron la nota en los departamentos del centro y norte de la Provincia de Santa Fe. Así, como en esos chistes rápidos cuya estructura se asienta en "la noticia buena y la noticia mala", las lluvias constituyen un alivio para los campos que necesitan humedad en el marco de la preparación para la campaña fina, pero también un obstáculo para avanzar con la cosecha, señala el informe semanal del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) que difunden la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción.

La intensidad de las lluvias, los altos porcentajes de humedad ambiente, bajos procesos de evapotranspiración y demanda hídrica por parte de la vegetación natural e implantada, permitieron y marcaron una inmejorable recuperación y recarga de los perfiles de los suelos, tras el período seco. Se generaron condiciones de disponibilidad de agua útil óptima para el futuro del ciclo agrícola invernal, dice el reporte semanal del SEA.

Las actividades más relevantes en la semana para toda el área estuvieron condicionadas por la situación ambiental caracterizada por los elevados porcentajes de humedad ambiente y con ello, altos porcentajes de humedad de granos, pisos de los lotes, accesibilidad a los mismos, situación que interrumpió la cosecha de los cultivos frenando los equipos y las cosechadoras.

Los rendimientos continuaron revelando la gran heterogeneidad, siendo la principal característica que rigió y regiría en la campaña 2017/2018. Prosiguió la cosecha en los distintos departamentos y en diferentes porcentajes en los siguientes cultivos: en arroz un 99%, en algodón un 47%, en sorgo granífero un 50%, en soja de primera un 60% y en soja de segunda un 15%.



SOJA TEMPRANA

El proceso de cosecha de soja temprana logró un grado de avance del orden del 60%, representando aproximadamente unas 540.000 ha, con un progreso intersemanal de 8 puntos y un retraso de 15 puntos porcentuales en referencia al ciclo anterior.

La alternancia de días soleados, con altos porcentajes de humedad ambiente y precipitaciones, nubosidad e inestabilidad con pocas horas de sol que se produjeron en toda el área, incidieron directamente en estos últimos veinte días sobre el ritmo del proceso de cosecha, interrumpiendo y prolongando el mismo.

Los rindes se mantuvieron similares a los enunciados en informes anteriores, los cuales fueron: a) en los departamentos del norte del área los rendimientos promedios obtenidos fluctuaron entre 10 y 25 qq/ha, b) en los departamentos del centro del área de estudio, variaron entre 20 y 37 qq/ha, con lotes puntuales de 40 – 45 y 55 qq/ha, c) en los departamentos del sur del área de estudio oscilaron entre 38 y 47 qq/ha, con lotes puntuales de 60 qq/ha.



SORGO

No registró avances la trilla de sorgo que hasta la fecha tiene un avance del 50% del área sembrada. Como consecuencia de las condiciones de inestabilidad y precipitaciones que se manifestaron en toda el área y escenarios totalmente desfavorables hicieron que no se registraran actividades en la recolección.

Se conservó la diferencia en los rendimientos promedios obtenidos que fue entre 20 y 55 qq/ha. La condición sanitaria hasta la fecha siguió siendo buena, nula a muy baja la presión de insectos y enfermedades en los cultivares



SOJA TARDIA

En los departamentos del sur y lotes puntuales en los departamentos del centro del área, el proceso de cosecha avanzó a medida que las condiciones ambientales día tras día lo permitieron, el mismo logró un grado de avance del orden del 15 %, representando aproximadamente unas 75.375 ha, con un avance intersemanal del 7 % y un adelanto de 7 puntos porcentuales en referencia al año pasado en similar fecha.

Los rendimientos muy variables y dispares, continuaron revelando las consecuencias del déficit hídrico y la ausencia de precipitaciones que padeció el cultivo en sus distintas etapas fenológicas.

Los rendimientos mínimos promedios fluctuaron desde 4 - 5 - 6 qq/ha y los máximos 28 - 30 - 33 qq/ha con lotes puntuales de 40 qq/ha. Muy heterogéneos los resultados obtenidos, presentándose situaciones en que habiendo comenzado la trilla y no superando los 3 – 4 qq/ha de rendimiento, se resolvía la interrupción del proceso y el abandono del lote, situación enunciada en el informe anterior y que se mantuvo en el transcurso de la semana.



MAIZ TARDIO

El bajo desarrollo en altura, estructura y uniformidad de plantas, lotes desparejos y stand de plantas por ha, fueron las características e indicadores observados en los maizales luego de que las condiciones climáticas cambiaran y nuevamente la disponibilidad de agua útil en los suelos se hizo presente.

Un 80 % del área sembrada, manifestó distintos grados de afectación y síntomas característicos del estrés hídrico y térmico que padeció el cultivo desde su siembra hasta hace 20 días atrás, tiempo en que se revirtió el período seco y comenzaron las precipitaciones.