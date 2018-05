Convocan a una reunión con el Defensor del Pueblo

En el mediodía de ayer, los concejales de la ciudad se reunieron con un grupo de vecinos autoconvocados preocupados por la situación del impacto que genera en las economías de todos los rafaelinos el tarifazo de la luz, pero también lo que se viene del gas y del agua (desde abril rige una suba del 40% del primero y desde el 1º de mayo, del 18% del segundo servicio). También estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Marcos Corach, la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo y Betania Albrecht, la encargada de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).El encuentro se extendió durante más de dos horas. Las principales conclusiones fueron dos: se determinó pedirle que venga a la ciudad el defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, para poder determinar la factibilidad o no de encarar desde el Estado Municipal una presentación judicial. El encuentro sería el próximo miércoles 9 de mayo a las 18:30 hs en el Nodo Región 2 de nuestra ciudad. "Queremos buscar un horario cómodo, ya que hoy -por ayer- muchos vecinos de la ciudad no pudieron asistir porque trabajan y el mediodía es incómodo. Queremos juntar más personas", le dijo una fuente a este Medio.Asimismo, los ediles se comprometieron ayer a entregarle a Fernando Grasso, flamante Secretario de Industria de la Nación, un petitorio con los principales inconvenientes que surgen del incremento impagable de tarifas. Algo similar a lo que se hizo la semana pasada con el gobernador Miguel Lifschitz, pero con la intención, en esta oportunidad, de que quede asentado ante el Gobierno Nacional el malestar de la ciudad de Rafaela.Hugo Acuña, uno de los representantes de los vecinos autoconvocados, indicó a LA OPINION que se le pedirá a Fernando Muriel, el director del Nodo Región II, que interceda para poder concretar el encuentro con el funcionario provincial. "No avanzamos mucho sobre el amparo, porque nos falta la parte jurídica. En principio, se solicitará que la reunión sea el miércoles que viene", dijo Acuña, quien agregó que también se le pedirá que participen de los encuentros a los legisladores provinciales (el senador departamental Alcides Calvo, y los diputados provinciales Roberto Mirabella y Omar Martínez).Por su parte, los funcionarios municipales, ante el requerimiento de los vecinos, adelantaron que en la próxima reunión estará presente el intendente Luis Castellano.Esas fueron las palabras que utilizó el Jefe de Gabinete de nuestra ciudad, Marcos Corach, confirmando los detalles del próximo encuentro, que sería la semana que viene en el Nodo. "Llegamos a esa conclusión después de escuchar a la gente, que está abrumada, preocupada, angustiada. Muchos son jubilados, tienen que pagar 6 mil pesos, ganan 7 mil y no saben cómo la van a pagar. Y no se puede o pagar o comer. Están preocupados y nos pidieron a nosotros que asumamos la representación y exijamos algún nivel de respuesta entre el gobierno provincial y el gobierno nacional", le dijo Corach a esta Redacción y agregó que "mientras tanto vamos a seguir insistiendo con la venida del Defensor del Pueblo, ya que es el único que está en condiciones de realizar una acción en defensa de los consumidores para retrotraer las tarifas o encontrar alguna solución para con estos vecinos que están pagando una factura de luz tremenda y están advirtiendo que esto va a seguir con el gas. Cuando lleguen las tarifas de gas no sabemos que vamos a hacer", explicó.En tanto, y desde su cargo, comentó que "desde el poder local no nos queda más que reclamar, insistir. El viernes vamos a entregar ese petitorio al Secretario de Industria de la Nación y así seguir elevando los reclamos de los vecinos de la ciudad que están afectados por las tarifas", dijo.A modo de cierre, el Jefe de Gabinete analizó la situación que viven muchos vecinos de la ciudad y destacó que "estas situaciones dan mucho dolor. Uno se pone en la piel y los escucha. Sobre todo los jubilados, que ganan casi lo mismo que le llegó de luz. Los reclamos son legítimos, de gente que está padeciendo esta inflación", concluyó.