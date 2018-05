Destacan las lluvias para pasturas y trigo

Sobre las últimas precipitaciones en Rafaela y una amplia región (de lo que se informa en esta página) y el impacto sobre los cultivos, este cronista de LA OPINION consultó ayer a dos acopiadores locales: Arcadio Sapino y Juan Carlos Bertero."Las lluvias cayeron bien, hasta ahora ninguna en exceso que se fue generalizando, estamos en un proceso que tenemos buena humedad en el perfil para la futura siembra del trigo y esperemos que se diluya la nubosidad, salga el sol para que se pueda seguir trillando la soja", destaca Bertero.Actualmente, la soja trillada se encuentra en un 60-65%. "Hasta este momento, a la soja no le hizo ningún daño, pero si persiste el tiempo un poco veraniego y alta humedad puede darse el daño de años atrás".Los rindes fueron diversos: lugares que han rendido muy bien y otros que no son tan halagüeños. "En la zona de Roca, San Antonio y parte de Lehmann la soja no tiene un buen rendimiento sin ser pesimistas; en Susana, Angélica y San Vicente mejoró muchísimo con promedios más altos. Estos rindes producen una baja de entre 4.000.000 y 5.000.000 toneladas con respecto a años anteriores".Respecto al trigo dentro de 15 a 20 días empiezan a sembrarse los primeros lotes, estando previsto la siembra para los meses de mayo, junio y julio. "Estas lluvias permiten tener más humedad en el perfil", concluye.Por otro lado, Sapino opina: "con estas lluvias de más de 50 mm en Rafaela estamos contentos porque se fue un poco la sequía. Para la soja ya está todo definido y para sus rendimientos no le hace más nada. Esto sirve para las pasturas, sobre todo para los tambos, pensando para sembrar y las que están sembradas para que vengan como corresponde; vino perfecta aunque para el perfil del suelo que necesitamos para la siembra del trigo son unos 200 mm, o sea que tendría que seguir lloviendo para tener un perfil de humedad acorde, pero todavía estamos a tiempo".¿Cómo fueron los rindes de la soja? "Hubo de todo, en general estuvo mal, la Argentina perdió entre 15 y 20 millones de toneladas entre maíz y soja durante la campaña 2017-18".¿Esta situación lleva a que se importe soja o no? "La importación de soja fue un negocio puntual que hizo un exportador porque a veces conviene, 240 mil toneladas que no significa nada; es insignificante para la exportación. Se va a importar soja de Paraguay, Bolivia y Brasil porque las fábricas en Argentina están sobredimensionadas en capacidad y siempre necesitan. Somos los principales proveedores de harina de Europa".Con estas lluvias, "las perspectivas para este año son mejores, no estamos todavía óptimos y suponemos que va a seguir lloviendo; acá el pronóstico es durante una semana, es bueno para la siembra de trigo", cierra.