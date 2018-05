“Hay esperanza y vida”

Atlético de Rafaela logró una victoria vital ante Villa Dálmine para mantener las chances de pelear por el segundo ascenso a la Superliga y si bien el equipo no brillo, la leve mejoría que mostró le bastó para cortar la racha adversa de ocho juegos sin poder ganar y festejar por primera vez en el año jugando en el Monumental. Tenía que ganar para no depender de nadie y meterse en el reducido. Lo hizo. Ahora empieza otra historia.“Sin dudas que una victoria después de mucho tiempo que no se conseguía un resultado en casa suma, te sacas una mochila”, apuntó Víctor Bottaniz tras el 2-0 ante el “Violeta”, en el cierre de la B Nacional. “El jugador lo sabía, era una carga adicional. Es importante la victoria, nos sirve. Algunas cosas salieron, otras no, era el momento y no había otra opción que ganar el partido, se lo buscó, costó pero fuimos justos ganadores”, analizó.La “Crema” fue un justo ganador pero no le fue sencillo abrir el partido. “Costó, por momentos pudimos llegar, intentamos pero sabemos que estos partidos son así de luchados, peleados. Fue un partido parejo, fuimos un poco más”, señaló el DT.En virtud al rival de cuartos de final del Octogonal, Brown de Adrogué (lo visitará el domingo a las 15.30hs, arbitraje de Guillermo Álvarez en partido único y con ventaja deportiva para el local), Bottaniz expresó: “Lo conocemos, lo vimos todos. Es un equipo que juega de una forma de local y otra de visitante, acá vino a jugar al espacio grande que por ahí Atlético por momentos le dejó, allá va a ser distinto seguramente. Tenemos unos días para repasar cosas. Es un gran desafío”.Atlético tendrá la obligación de ganar para avanzar a la semifinal del reducido y seguir con chances de lograr su máximo objetivo: el ascenso. La victoria del lunes es sin dudas el empujón anímico que necesitaba este plantel tan golpeado, por los resultados adversos, en los últimos tiempos.“Tenemos que ir a ganar, no tenemos otra. Es una buena oportunidad para seguir creciendo y fundamentalmente hay esperanza y vida, lo vamos a ir a buscar. Teníamos un poquito, conseguimos entrar y esto es paso a paso”, cerró Víctor Bottaniz.