Emergencia en seguridad: Viotti pidió tratarlo en una semana

En la mañana de ayer comenzó a discutirse el proyecto de Cambiemos. Siempre que se habla de seguridad, hoy, por estas horas, y en este contexto, las alarmas se encienden. Es que es uno de los temas del momento y que más preocupa al ciudadano argentino, no sólo rafaelino.Los ediles, en una nueva reunión de Comisión, realizarán algunos cambios al proyecto que busca decretar la emergencia en seguridad por 365 días, presentado por Cambiemos. Y, según se estableció, se realizarán algunos cambios y volverá a debatirse la semana próxima.En diálogo con LA OPINION, el concejal de Cambiemos, Leo Viotti, destacó que "estuvimos charlando el proyecto, estuvo bien en líneas generales. Quedamos en reformular algunos puntos. Me gustaría que el próximo lunes, ya lo podamos tratar en Comisión de Gobierno, por eso les pedí a los demás concejales que la trajeran modificada", explicó.En ese contexto, Viotti exclamó en contra de los representantes del Partido Justicialista, Evangelina Garrappa y Jorge Muriel, a quienes lo tildó de "mostrar pocas ganas" de poder avanzar con este proyecto presentado por Cambiemos: "me parece que el PJ no tiene ganas de declarar la emergencia en seguridad, aun cuando la mayoría de los puntos son pedidos para la provincia. Pero me parece que los dos concejales que estuvieron presentes no tuvieron el espíritu de votarlo. El resto estuvo bien, salvo algunas cuestiones en las que hay que ponerse de acuerdo", destacó el edil.En tanto, pidió a toda la mesa "acelerar" las modificaciones, para que el próximo lunes puedan tratarlo y sacarlo a despacho: "mi idea es sacar el proyecto por unanimidad, que modifiquemos lo que haya que modificar, pero que a su vez me parece una herramienta importante para poner por sobre el resto de los temas la seguridad por encima de todo. Además, queremos que sea una herramienta para el Intendente para poder reclamar a nivel provincial ante el Gobernador con un poco más de recursos para las distintas cosas", completó.Viotti, además, le pidió una reunión al Coordinador en Seguridad del Municipio, Delvis Bodoira, para poder presentar el propio proyecto en persona, y despejar todo tipo de dudas. Según pudo averiguar este medio, este encuentro se produciría mañana.El lunes se trataría entonces el proyecto, conjuntamente con el pedido de auditoría solicitado por el mismo Silvio Bonafede para el control de su presidencia en el Concejo Municipal y la declaración de la emergencia en seguridad.En relación al primero de los temas se acordó un concurso de precios para contratar a los profesionales que la llevarán a cabo. Además, se contratará a un profesional externo al Municipio para la liquidación de ganancias.