Ben Hur llevó a cabo una nueva Asamblea Ordinaria

Con la presencia de asociados, la Comisión Directiva del Club Sportivo Ben Hur llevó adelante el último viernes la Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio Nº 78. En la misma se trataron los siguientes puntos del orden del día, los cuales fueron aprobados por unanimidad.1. Designación de dos asociados, asambleístas, para que firmen y aprueben el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Asamblea.2. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado Patrimonial y de Resultados, demás cuadros y anexos. Informe del Síndico e Informe del Auditor externo, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2017.3. Consideración de la ratificación de la reforma del Estatuto Social del Club Sportivo Ben Hur, oportunamente aprobado.4. Consideración de la modificación de la transferencia ya autorizada del inmueble de calle Saavedra n° 409 de Rafaela, Provincia de Santa Fe.5. Consideración del Valor de la Cuota Social.Una vez finalizado el acto, el Sr. Presidente informó que la medida cautelar de amparo que el Club Sportivo Ben Hur tenía contra Litoral Gas S.A. por la aplicación de la tarifa social, que tramitaba ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, salió favorable a la Institución. Por tal motivo, se le aplicará la tarifa social y se deberá realizar la reconexión inmediata del servicio en el Sector de Pileta y Camping. A pesar de esta resolución, Litoral Gas S.A. apela la medida aduciendo en unos de sus puntos que el Club Sportivo Ben Hur no desarrolla actividades de índole social. La Comisión Directiva mira con mucho asombro y preocupación que esta empresa, prestadora del servicio de gas, no entienda la función social que tiene no solo nuestra Institución, sino todos los Clubes de la ciudad, siendo un factor social de contención para que los niños no estén en la calle expuestos a los peligros que hoy en día existen. Sumado a ello, debemos mencionar que en nuestro Club se lleva adelante, tres veces a la semana, la Copa de Leche, y que además nuestras instalaciones son utilizadas por Instituciones (colegios, entidades, otros clubes, etc ) que diariamente desarrollan diversas actividades.