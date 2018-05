Ferro y Peñarol, también en Inferiores

Ferrocarril del Estado y Peñarol ya comenzaron a vivir lo que son días muy especiales para estos dos clubes de Liga Rafaelina de Fútbol. El sábado último se cruzaron en Inferiores, mientras que el domingo se jugará la ida de la Copa Santa Fe, el miércoles volverán a verse las caras en el principal certamen doméstico y el próximo domingo 13 definirán quién sigue en el certamen provincial.En Los Nogales, jugaron las categorías de Inferiores, en uno de los cruces correspondientes a la tercera fecha del Apertura de Primera A y los “Bichos Colorados” se quedaron con los encuentros de Sexta (2 a 1), Octava (1 a 0), Novena (4 a 2) y Novena Especial (3 a 1). La “V” azulada se impuso en Quinta (1 a 0), mientras que igualaron en Séptima (2 a 2). En Villa Rosas jugaron las Infantiles y en los dos cotejos que acumulan puntos, 2006 y 2007, ganó Ferro: 2 a 1 y 4 a 0, respectivamente.A continuación, todos los resultados de los encuentros disputados en un nuevo capítulo del certamen de LRF en donde Sportivo Norte fue el club que quedó como ‘ventana’.Independiente San Cristóbal 0 - Unión de Sunchales 2 (Santiago Herrera y Francisco Giubergia), Ferrocarril del Estado 0 – Peñarol 1 (Ignacio Dietz), 9 de Julio 0 - Brown de San Vicente 1 (Maximiliano Toñolo), Deportivo Libertad 0 - Atlético de Rafaela 0, Argentino Quilmes 0 - Ben Hur 2 (Elías Venica y Tomás De Hoop).Independiente San Cristóbal 0 - Unión de Sunchales 0, Ferrocarril del Estado 2 (Eduardo Murua y Nicolás Cisneros) – Peñarol 1 (Ezequiel Cabral), 9 de Julio 1 (Alejo Gerez) - Brown de San Vicente 2 (Joaquín Márquez x 2), Deportivo Libertad 1 (Brian Hryareiw) - Atlético de Rafaela 4 (Facundo Alvarez x 2, Francisco Mian y Julián Toledo), Argentino Quilmes 0 - Ben Hur 6 (Lucca Saione x 2, Tobías Seguro x 2, Mateo Menardi y Matías Olivera).Independiente San Cristóbal 0 - Unión de Sunchales 4 (Luciano González x 3 y Julián Kerk), Ferrocarril del Estado 2 (Uriel Sandoval x 2) – Peñarol 2 (Joaquín Manzo y Maximiliano Pandolfi), Deportivo Libertad 0 - Atlético de Rafaela 2 (Joaquín Vera y Augusto Collins), Argentino Quilmes 2 (Sebastián Godoy x 2) - Ben Hur 0. A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.Independiente San Cristóbal 0 - Unión de Sunchales 3 (Tomás Cerrudo x 2 y Santino Montenegro), Ferrocarril del Estado 1 (Lucas Moralez) – Peñarol 0, 9 de Julio 3 (Elías Ardissono x 2 y Diego Castro) - Brown de San Vicente 2 (Rubén Ortíz y Valentín Pepe), Deportivo Libertad 1 (Tomás Díaz) - Atlético de Rafaela 0, Argentino Quilmes 0 - Ben Hur 0.Independiente San Cristóbal 0 - Unión de Sunchales 1 (Agustín Ferrero), Ferrocarril del Estado 4 (Axel Bravo x 2, Rodrigo Pomba y Juan Fiorio) – Peñarol 2 (Ramiro Sosa x 2), 9 de Julio 1 (Lionel Ledesma) - Brown de San Vicente 2 (Atuel Cuello e Iván Vanega), Deportivo Libertad 0 - Atlético de Rafaela 2 (Benjamín Gagliardo y Alex Almaráz), Argentino Quilmes 2 (Federico Rodríguez y Facundo Góngora) - Ben Hur 2 (Franco Hammerschlag y Kevin Mansilla).Ferrocarril del Estado 3 (Benjamín Damiano, Brian Ballerino y Luciano Córdoba) - Peñarol 1 (Isaías Peralta), Deportivo Libertad 0 - Atlético de Rafaela 3 (Manuel Gómez x 2 e Ian Medrano), Argentino Quilmes 0 - Ben Hur 0.Unión Sunchales 10 (Lautaro Ramallo x 2, Juan Ball x 2, Thiago Strats x 2, Ignacio Lescano x 2, Conrado González y Máximo Ramon) – Independiente San Cristóbal 1 (Héctor Benítez), Peñarol 1 (Tomás Baez) – Ferrocarril del Estado 2 (Lucas Zbrun y Facundo Ortíz), Atlético de Rafaela 2 (Gianluca Amadío y Facundo Weissen) – Deportivo Libertad 0.Peñarol 0 – Ferrocarril del Estado 4 (Diego Villarreal x 3 y Mateo Balmezón), Atlético de Rafaela 1 (Ignacio Grandoli) – Deportivo Libertad 0. A Unión de Sunchales le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.Ben Hur vs. Dep. Libertad, Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio, Brown de San Vicente vs. Ferrocarril del Estado, Peñarol vs. Independiente San Cristóbal, Unión de Sunchales vs. Sportivo Norte. Libre: Argentino Quilmes.En los juegos de Infantiles se invierte la localía.