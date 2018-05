Nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) inauguró la nueva sede de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM-UNL), en Ciudad Universitaria. Con modernas instalaciones, el espacio brindará mayores comodidades para el desarrollo de actividades académicas y de investigación.El acto fue presidido por el rector de la UNL, Enrique Mammarella; junto a la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Larisa Carrera, y el director de Obras y Servicios Centralizados, Marcelo Saba. Además estuvieron presentes el intendente José Corral; las ministras de Salud, Andrea Uboldi y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe, Erica Hynes; las secretarias del Gobierno de la Ciudad, María Martín; de Desarrollo Estratégico y Resiliencia, Andrea Valsagna; de Desarrollo Social, Cecilia Battistutti, entre otras autoridades municipales, de la UNL y diversas universidades e instituciones vinculadas al sector de la salud, entre otros.Minutos antes del inicio del acto, el rector afirmó que “este es un momento de orgullo para toda la UNL. Es además una muestra del éxito de una política de continuidad de la Universidad Nacional del Litoral, que logra que su Facultad más novel, a punto de cumplir ocho años ya cuenta con un edificio propio”. Además, señaló que “inaugurar este espacio implica el compromiso de la Universidad con el medio, con entender las necesidades de cada disciplina, y es fruto de una política que se propone hacer crecer la Universidad, desarrollarla y poner todo su potencial al servicio de la región”. En esa línea afirmó que “esto es un orgullo para toda la Universidad, no solo para la Facultad de Ciencias Médicas, que nos permite demostrar que en los presupuestos universitarios hay que establecer prioridades. Este era el momento ideal para dar este golpe de crecimiento en las Ciencias Médicas, y poner este desarrollo al servicio no solo de la ciudad sino de la región”.Por su parte, la decana Larisa Carreras destacó que el nuevo edificio es una infraestructura “pensada específicamente para lo que necesitábamos, a partir de lo que planteamos a los arquitectos, que combina elementos propios de un centro de salud con un espacio para la docencia y la investigación”. Luego de detallar los diferentes espacios y el equipamiento, valoró el trabajo interdisciplinario con la Facultad de Ciencias Hídricas: “Estamos trabajando juntos para generar nuevos recursos para la docencia, para pensarla de una manera diferente, incluyendo la innovación y las nuevas tecnologías”. Mencionó además como parte del proyecto la capacitación para el ejercicio de la simulación, obteniendo de esa práctica los mejores resultados posibles.“Esta Facultad de Ciencias Médicas en Santa Fe, es un foco de desarrollo para una región. Por eso estamos agradecidos a los ex rectores Albor Cantard y Miguel Irigoyen, y al actual rector, que comprendieron la importancia de que la UNL cuente con una Facultad que pueda garantizar calidad, y una formación de excelencia para las distintas profesiones de la salud; ya que aquí no solo se gradúan médicos sino también diferentes técnicos, licenciados en obstetricia, y especialistas a partir de las diferentes propuestas de posgrado”.El edificio cuenta con una superficie cubierta de 1.500 metros cuadrados distribuidos en planta baja y primer piso. La inversión realizada asciende a $ 25.700.000 en lo que respecta a la obra civil y primer equipamiento. Los espacios, amplios y luminosos, están pensados para dar respuesta a las necesidades específicas de la comunidad académica de la FCM: modernas instalaciones, redes y tecnología de última generación.En la planta baja, un auditorio para 280 personas brinda un espacio imprescindible para el desarrollo académico, sobre todo en lo que hace a los primeros años de las carreras presenciales, que cuentan con más cantidad de estudiantes. Además, cuenta con sitios específicos para las coordinaciones de carreras de grado y pregrado de la FCM, un aula de prácticas y una sala de profesores.También desarrollarán sus actividades los equipos de investigación y posgrado en las áreas de salud pública, medicina legal, social y del trabajo, el Departamento de Bioestadística y el Observatorio de Salud.La sala de anatomía, por su parte, cuenta con colecciones óseas y combina elementos digitales para la enseñanza, tales como pantallas interactivas y el uso de software específicos.El edificio está dotado además con un área de generación de materiales educativos para la enseñanza de ciencias de la salud y tecnologías innovadoras para la enseñanza como robots simuladores, realidad aumentada, impresión 3D y pantallas interactivas.La planta alta está destinada íntegramente al Centro de Simulación Médica que cuenta con tecnología robótica de última generación, en modernas instalaciones. Allí se podrán recrear situaciones de la vida real en prácticamente todas las áreas de la salud, con el objetivo de continuar adquiriendo competencias en ambientes controlados, con el fundamental agregado de incorporar la reflexión sobre la propia práctica y el error como parte del autoaprendizaje y el entrenamiento continuo. Todas las salas cuentan con cámaras Gesell y un sistema avanzado de video que registra todo lo sucedido durante las simulaciones para el posterior análisis y discusión de lo actuado en salas contiguas adaptadas para tal fin (debreafing).Son cuatro salas de simulación: alta complejidad, niños, parto y baja complejidad, dos salas de debreafing y una sala de almacenamiento y preparación de los elementos utilizados en los escenarios de simulación.Con relación a estos espacios se destaca la posibilidad de adaptación, que fue una de las premisas para el diseño arquitectónico, acorde a las necesidades planteadas por expertos.