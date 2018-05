Peña: "No hay motivos para la intranquilidad"

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, insistió ayer en que "no hay motivos para la intranquilidad" ante las fuertes tensiones en el mercado financiero por el aumento de la demanda de dólares, que alcanzó un nuevo récord de $ 21,52."Lo importante para la tranquilidad de los argentinos es que hoy tenemos un Banco Central independiente con recursos y herramientas, que trabaja en cuidar las metas de inflación, que es su principal mandato, y defender el valor de la moneda", dijo el funcionario.Mientras Peña hablaba, la cotización oficial del dólar llegó a tocar los $ 21,40, y finalmente terminó cerrando por encima de ese nivel. Al analizar lo que viene sucediendo en el escenario financiero, Peña sostuvo que se está en un momento del mundo en el que hay movimiento de los tipos de cambio en varios países, en la Región en particular. Aclaró que "cuando uno tiene un tipo de cambio flotante genera la posibilidad de tener esas repercusiones"."Hay motivos, obviamente, para estar atentos y ocuparnos como se está ocupando el equipo correspondiente, pero no para generar una intranquilidad", dijo el funcionario en declaraciones a radio La Red.Al ser consultado sobre cuál será la estrategia oficial, el funcionario dijo que la autoridad monetaria "tiene todas las herramientas y el apoyo nuestro para manejar esta situaciones de mercado como cuando subió las tasas o vendió reservas".El Banco Central se encontraba este miércoles en posición vendedora, por lo que se estaba desprendiendo de reservas para contener la demanda.Al mismo tiempo, Peña ratificó las metas de inflación del 15% para 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020 como para "desterrar" la suba generalizada de precios de la economía.