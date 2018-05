Juan Carlos Ceja, reconocido director teatral de nuestra ciudad, debido a sus ocupaciones en la tarea educativa, en el nivel superior, dejó momentáneamente la labor teatral, a partir de 2011, ahora retoma esta ocupación con gran entusiasmo, y junto al Grupo Alas estrenará Antón no Pirulero mañana a la noche.Recordó que en aquella oportunidad, la últimas obras que hizo, la presentaron en el Festival de Teatro, y evocó que "incluso pensé que cuando me jubilase no tenía claro si iba a retomar el teatro. Evidentemente cuando hay pasión uno vuelve a esos amores que ha creado a lo largo del tiempo."Me hace bien hacer teatro, me hace bien formar equipo", sostuvo con gran convencimiento, "creo que de alguna manera, humildemente, algo aporté a la cultura de la ciudad de Rafaela, así que me da satisfacción. Y este año, con este trabajo, de Antón pero no Pirulero, logré armar un equipo bien logrado, hay distintas edades, distintos recorridos actorales en cada uno de ellos, en algunos casi nada, en otros mucho, pero el grado de confianza y el grado de respeto, hay una gran cohesión en este grupo, yo me siento respetado, ellos aportan de lo suyo. Fueron muy respetuosos cuando les propuse la disciplina del taller actoral"."Gran parte de 2017 fue taller, preparación, y al final de ese año y lo que va de este, decidimos hacer a Chéjov", sostuvo.Al requerírsele por la elección de piezas de Chéjov remarcó que "no pensé en él como figura representativa del teatro universal, recurrí a él porque quería hacer comedia, meterme en el humor, y un humor que permita hacer cable a tierra, él habla de los grandes temas universales a través de cosas aparentemente triviales"."En este caso, dos obras cortas, que son El oso y Pedido de mano Chéjov pone un gran énfasis en la cuestión del dinero, de las dotes, de las herencias y entonces ahí trabaja eso, cómo a veces los afectos más buscados, más profundos son distorsionados y lleva a veces a los quiebres de las parejas por ese materialismo"."Me tomé licencia, no se utiliza el texto completo, y hay mucho, agregado, de los actores y mío", agregó Ceja.El reparto está integrado por los actores Ricardo Croce, Patricia Plenazzio, Maricel Trejo, Oscar “Cacho” Godoy, Agustín Bertorello, Oriana Scarafía y Germán Heinrich. La escenografía y utilería son de Armando Vanmeyris y la iluminación y sonido están a cargo de los técnicos del Centro Cultural Municipal. La selección musical y la puesta general a cargo de la dirección de Juan Carlos Ceja.El espectáculo cuenta con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura y la colaboración de la Municipalidad local, rescatando el apoyo de la Secretaría de Cultura y el equipo que se desenvuelve en el Centro Cultural Municipal.Antón pero no Pirulero se estrenará el viernes 4 de mayo a las 21 en el Centro Cultural Municipal -Sala Sociedad Italiana y el domingo 6 a las 20:30. La entrada general tiene un costo de 120 pesos.Grupo Alas en coordinación con la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Gestión y Participación de la Municipalidad de Rafaela organizó funciones en los barrios, el jueves 10 en el San Martín, el miércoles 16 en Guillermo Lehmann, el lunes 21 en 9 de Julio y el jueves 23 en el barrio Güemes. Las funciones barriales son a las 20:30 con entrada gratuita.