La lucha al narcomenudeo divide algunas posiciones

En la mañana de ayer, y luego del discurso de apertura del año legislativo de este martes, donde el gobernador Miguel Lifschitz apoyó la desfederalización del narcomenudeo; en la mañana de ayer quienes salieron a hablar del tema de esta ley fueron el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein. El primero de ellos brindó una conferencia de prensa en tanto que el segundo lo hizo en declaraciones a radio LT10."Llegó el momento de habilitar a la Justicia provincial, al Ministerio Público de la Acusación y a los jueces de la provincia de Santa Fe para poder investigar y perseguir penalmente a quienes trafican drogas en el llamado narcomenudeo", fueron las palabras de Miguel Lifschitz, en su discurso de apertura del año legislativo que avanza en temas exclusivos del fuero federal que es quien investiga estos delitos.Recordamos que en notas hechas por LA OPINION en septiembre del año pasado al juez federal de Rafaela, Dr. Miguel Abásolo y al entonces fiscal federal Dr. Claudio Kishimoto, ambos se manifestaron en contra de la desfederalización de las investigaciones por narcotráfico y narcomenudeo (ver nota relacionada).Sobre la nueva ley Pullaro opinó a favor diciendo que, “por los mismos caminos vamos a obtener los mismos resultados. Hay que innovar, tomar decisiones y que se discuta pero que podamos tener la ley para que no sólo las fuerzas federales puedan ir sobre el microtráfico de estupefacientes, sino que además puedan avanzar los jueces y los fiscales provinciales con la policía provincial”. “Hoy los puntos de venta en los barrios, donde todos saben que se vende y que hay abusos de arma de fuego, parece que el Estado [provincial] no se ocupa, no hace nada. De esta manera no sólo va a poder intervenir en las cuestiones de microtráfico la justicia federal […] sino que va a poder intervenir la Justicia de Santa Fe y rápidamente golpear esos puntos de venta”. "Yo creo que hay que animarse", redondeó el Ministro.Por su parte el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, expresó en radio LT 10 que, “la idea es que se avance de manera progresiva […] Si la experiencia no llega a ser conveniente para la provincia que exista la posibilidad que el gobernador la pueda dejar sin efecto", aclaró.Por su parte, el senador Lisandro Enrico, impulsor de la medida en la Legislatura, explicó que en caso de aprobarse "lo que más va a cambiar es la rapidez de la actuación de la Justicia ante la denuncia". Y que esta situación "no es más que vender veneno a los jóvenes y adolescentes".Asimismo, opinó que "La Justicia federal no da abasto ante este problema", y que "en torno a ese núcleo de venta de droga hay también otros delitos". No obstante, aclaró que la iniciativa "permite que la Justicia provincial sólo investigue la venta en los barrios, todas las causas grandes siguen siendo federales".