Abásolo y Kishimoto se habían mostrado en contra

En septiembre de 2017 cuando LA OPINION publicó por separado dos notas realizadas al juez federal de Rafaela, Dr. Miguel Abásolo y al entonces fiscal federal Dr. Claudio Kishimoto, ambos se manifestaron en contra de la desfederalización del tema drogas.En esa oportunidad, el Dr. Abásolo sostuvo que, “Yo no estoy de acuerdo con esa desfederalización -dijo-. Me parece que puede traer más complicaciones que soluciones, sobre todo porque en estas investigaciones que son complejas, muchas veces detener a alguien en la calle con escasa cantidad de droga, lejos de favorecer una investigación la puede entorpecer. Para mí, hay que hacer una investigación completa, en forma conjunta, donde no se pierdan los distintos eslabones de la investigación. Porque quien consume, que no deja de ser un adicto y que debemos prestarle suma atención, y que la Ley de Estupefacientes prevé soluciones para el adicto; en cambio nosotros tenemos que apuntar a las investigaciones más grandes, y entonces, creo que nos quedaríamos a mitad de camino desfederalizando. Creo que lo mejor que podemos hacer es continuar trabajando de esta forma, pidiendo más recursos si es necesario para combatir el narcotráfico”, opinó el magistrado.En tanto, el fiscal Claudio Kishimoto coincidió en el mismo sentido: “Había rumores desde el año pasado -dijo el fiscal federal- de que el gobierno provincial quería desfederalizar el tema de la droga, como sucede en las provincias de Buenos Aires y en Córdoba. En lo personal no soy partidario de esa desfederalización porque nosotros contamos con que los kioscos nos van a proveer de información que a nosotros nos sirve para atar cabos en otras investigaciones. En cambio si nos viene una causa ya “cocinada”, con un allanamiento ya realizado por la búsqueda de la narcocriminalidad, realmente nos quedamos sin una materia prima de información que nadie la va a recoger. Se van a combatir los kioscos y vamos a perder la información de los “soldaditos”, los celulares, las agendas, todos elementos que nos son de mucha utilidad […] En cambio, mantener encolumnado [como hasta ahora] y centralizar información siempre fue muy importante. En ese sentido tengo muy buena relación con los fiscales federales de Reconquista, de Santa Fe, y al estar en contacto va a ser mucha más efectiva la persecución del narcotráfico”, expresó.