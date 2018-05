Así se jugará la séptima

Anoche tuvo lugar la reunión del CD dey se confirmó el programa para la 7ª fecha del torneo Apertura de, la cual tendrá un adelanto el próximo viernes, continuará el domingo y finalizará el próximo miércoles con el clásico entre Ferro y Peñarol, sólo con público local.Por otro lado, desde el próximo domingo comenzará a regir el horario de ‘invierno’, por lo que los encuentros de Primera comenzarán a las 15:30 hs. En la definición de la Norte, en cancha del Deportivo Libertad de Sunchales, jugarán Vila y Tiro Federal.En la, se confirmó que la final de la Zona Sur entre Santa Clara y Bochazo se jugará en cancha de Talleres de María Juana, el domingo a las 15:30 hs.La 7ª fecha del Apertura se jugará de la siguiente manera:a las 21:30 hs (Reserva 20 hs): Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio., a las 15:30 hs (Reservas 14 hs): Ben Hur vs. Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs. Brown de San Vicente, Florida de Clucellas vs. Deportivo Tacural, Unión de Sunchales vs. Deportivo Ramona, Argentino de Humberto vs Deportivo Libertad., a las 21:30 hs (Reserva 20 hs): Ferrocarril del Estado vs Peñarol.LasBen Hur 12 puntos; Arg. Quilmes 12; Brown 11; Sportivo Norte 10; 9 de Julio 10; Atlético de Rafaela 9; Ferrocarril del Estado 9; Dep. Tacural 8; Dep. Libertad 8; Peñarol 8; Florida 5; Dep. Ramona 5; Unión 3; Arg. Humberto 3.