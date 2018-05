Rápido movimiento en el mercado de MotoGP

La temporada 2018 recién comienza, pero ya se advierten movimientos de importancia en el mercado de MotoGP.Solo tres carreras se disputaron hasta el momento -Qatar, Argentina y Estados Unidos- y con un campeonato sumamente equilibrado, los equipos ya se están moviendo con la intención de conformar sus alineaciones para 2019.Por ejemplo, en las últimas horas, el español Pol Espargaró renovó su contrato hasta finales de 2020 con la marca austriaca KTM, aunque por el momento nada se sabe respecto de quién será su compañero de equipo el año próximo.Actualmente forma parte de esa estructura Bradley Smith, pero no está definida su continuidad, ya que KTM pretende sumar a sus filas a Johann Zarco, el francés que corre actualmente para el equipo privado Tech 3.El bicampeón mundial de Moto2 es uno de los grandes protagonistas de la categoría "reina" y no solo es pretendido por KTM, ya que nada menos que el poderoso Repsol Honda Team estaría interesado en contar con sus servicios, por lo que de hacerse realidad ese proyecto se alejaría Dani Pedrosa.El experimentado piloto español no tiene resuelta su continuidad en Honda y aunque no está descartada la extensión de su contrato, habría que aguardar que avance la temporada para que se conozcan mayores precisiones.Su compatriota Marc Márquez ya confirmó que seguirá en Honda, en tanto que también acordaron extender su relación con Yamaha los pilotos Maverick Viñales y Valentino Rossi.Por el lado de Suzuki, el que ya habría llegado a un acuerdo para seguir es Alex Rins, aunque el comunicado oficial todavía no se difundió.Al margen de la situación bastante compleja de Pedrosa, se pueden encuadrar como similares las de Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, integrantes de la escudería Ducati, quienes, sin embargo, continuarían en la casa de Borgo Panigale.Aprilia, en tanto, no estaría realizando negociación alguna con sus pilotos, aunque uno de ellos, el español Aleix Espargaró reconoció que la opción de renovar con los italianos está bastante lejana en lo económico.En cambio, ya se sabe que Francesco Bagnaia, actual hombre de Moto2, se sumará al equipo Alma Pramac al mando de una Ducati, por lo que una plaza quedará libre, debiéndose recordar que hoy integran el equipo Danilo Petrucci y Jack Miller.La cuarta fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo, el tradicional Gran Premio de España, se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Jerez.La actividad se iniciará mañana con dos tandas de prácticas libres, continuará el sábado con los últimos entrenamientos y las clasificaciones, para realizarse el domingo las tres carreras: Moto3 (06:00), Moto2 (07:20) y MotoGP (09:00).