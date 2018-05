Claudio Garófalo vuelve a Torino

"Cuando se decidió hacer el cambio era porque buscábamos algo que no pudimos conseguir, más allá de los resultados", manifestó Esteban Trotta, el director deportivo del Renault Sport Torino Team, sobre el regreso de Claudio Garófalo como motorista, en reemplazo de Carlos Alberto Laboritto.El equipo no pudo repetir hasta el momento el gran rendimiento del año pasado que estuvo muy cerca de llevar a Facundo Ardusso a la obtención del título. El no cumplimento de la cláusula de exclusividad y la falta de "algo de potencia" serían los motivos del cambio."En un principio era exclusividad, después hubo un malentendido y por último la llegada de otro piloto más. No tengo nada con Laboritto, le agradezco por habernos atendido y por entregarnos lo mejor que tenía", expresó Trotta.El reconocido preparador de Dolores alista los impulsores del Torino de Leonel Pernía (ganador en la carrera de San Luis) y del Chevrolet de José Manuel Urcera, pilotos que integran el equipo de su hijo Fernando."No estamos mal en el campeonato y tenemos la tranquilidad que los motores de Claudio funcionan de maravillas", finalizó Trotta, director general del Renault Sport Torino Team.