Empató Boca y ganó el Rojo

Boca logró un poco más de oxígeno para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores, tras igualar anoche ante Junior de Barranquilla por 1 a 1, en un partido disputado en esa ciudad colombiana por la quinta fecha del Grupo H. El conjunto colombiano se puso en ventaja con un gol de Luis Carlos Ruiz, a los 32 del PT, al capturar un rebote del penal que le desvió el arquero Agustín Rossi. En el ST, a los 5, un gol en contra del propio Ruiz, tras un tiro libre de Cristian Pavón, le dio la igualdad al conjunto boquense. Todo se definirá en la última jornada, a disputarse el próximo miércoles 16 de este mes, cuando Boca reciba a Alianza Lima de Perú, prácticamente eliminado, y Junior visite a Palmeiras. Las posiciones del grupo tienen como líder a Palmeiras con 10 puntos -hoy juega contra los peruanos-, Junior tiene 7, Boca 6 y el equipo peruano cierra con 1.En tanto, Independiente supo aprovechar los momentos de buen juego que tuvo a su favor y fue efectivo, y logró un importante triunfo ante Corinthians por 2 a 1 en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, disputado en el estadio "Arena Corinthians" de San Pablo. El equipo de Avellaneda se impuso con los goles de Martín Benítez, al minuto de juego, y Angel Romero, en contra de su valla, a los 22, pero el conjunto paulista descontó por intermedio de Jadson, a los 32, todos en el primer tiempo. El "Timao" terminó con diez hombres por la expulsión del delantero Emerson Sheik, a los 34 del complemento. Con este resultado, el Rojo suma 6 puntos, igual que Deportivo Lara de Venezuela, uno menos que Corinthians y tres más que Millonarios de Colombia. El próximo partido del elenco de Holan será el 17 de este mes visitando a Millonarios, y cerrará en su estadio ante Deportivo Lara.Además, Atlético Tucumán venció como local a Peñarol de Uruguay por 1 a 0 y quedó cerca de conseguir la clasificación a los octavos de final, tras el partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo C de la Libertadores. El único gol del encuentro lo marcó el ex delantero de Atlético de Rafaela, Leandro Díaz, a los 13 del ST. Así, el Decano alcanzó a Libertad de Paraguay como líderes del grupo, ambos con 9 puntos, aunque el equipo guaraní tiene que jugar con The Strongest de Bolivia, que suma 3 y Peñarol 6. Todo se definirá en la última fecha, cuando el equipo tucumano visite a Libertad y Peñarol reciba a The Strongest, ambos cotejos a disputarse el jueves 17 de mayo.Mientras tanto, River Plate buscará hoy la clasificación a los octavos de final de Libertadores, cuando visite a un exigido Independiente Santa Fe de Bogotá, en el partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo D. El encuentro se iniciará a las 21:30 horario argentino, será arbitrado por el chileno Roberto Tobar y televisado por Fox Sports. El "millonario", que está invicto en el certamen, necesita de un empate para pasar a octavos de final. Santa Fe es tercero del grupo con 4 unidades -4 empates-, River es líder con 8 , Flamengo segundo con 6 y cierra Emelec con 1. Los colombianos deben vencer para seguir respirando y jugarse sus restos en la última fecha, cuando visiten a Emelec. En tanto, un empate clasifica a los millonarios a la siguiente fase y una derrota los obliga a definir su futuro en la última jornada, cuando reciban a Flamengo.Previamente, Racing recibirá a la Universidad de Chile, que llega vapuleado tras perder 7 a 0 en su visita a Cruzeiro, buscando un triunfo que le permita lograr la clasificación a los octavos de final de la Libertadores, en un partido válido por la quinta fecha del Grupo E, El encuentro se jugará a partir de las 19:15 en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro Enrique Cáceres de Paraguay e irá televisado por Fox Sports. Racing suma 8 puntos y es el líder del Grupo E por delante de Cruzeiro y Universidad de Chile, que suman 5 mientras que Vasco Da Gama está en el fondo de la tabla con 2 unidades, por lo cual si el equipo de Avellaneda gana pasará a octavos.