"Todas las empresas deben seguir explorando en el mercado internacional"

El Dr. Héctor Arese, especialista en mecanismos antidumping, disertó la semana pasada en nuestra ciudad, en un encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones del CCIRR. El especialista habló de mecanismos de defensa en un contexto actual de las industrias locales. Una jugosa charla de mecanismos antidumping, algo que preocupa en la actualidad.Arese dijo que "la Argentina está en un proceso de sentar las bases como para empezar a pensar la competitividad de mediano y largo plazo con un poquito más de criterio de seriedad. Es decir, es inexorable que no se puede establecer un esquema de competitividad en un escenario inflacionario. Esto es central, porque si hay inestabilidad de precios, hay inestabilidad de precios relativos y no hay forma de poder construir precios para las exportaciones", dijo el especialista en primera instancia.En tanto, agregó que "hay un componente, que es el que el mundo debate, que es el componente energético. El único país en la tierra, que no plantea el tema de la energía como un componente esencial en la competitividad ha sido la Argentina en los últimos años. Con lo cuál, volver a poner en el tapete a esto y volver a generar un esquema desde el cual uno parte donde la energía no tenga que estar exenta de subsidios que después terminamos pagando todos y que afecta a sectores más vulnerables, es realmente ilógico. Estamos como en una especie de puerta intermedia, que puede preparar el pensamiento o la competitividad hacia el largo plazo", dijo el especialista.Arese habló en su charla de la producción nacional frente a las importaciones, la disyuntiva del empresariado pyme. En tanto, se refirió a los sectores más afectados y más sensibles, a los mecanismos de defensa a la competencia (derechos antidumping, licencias no automáticas, obstáculos técnicos al comercio), y más que nada, sobre la situación actual y perspectivas y las aplicaciones en otros países.En ese contexto, dijo que las empresas "deben seguir explorando en el mercado internacional, que es lo que yo siempre sugiero. A pesar de los costos, de que los empresarios lo hacen con esfuerzo, no hay posibilidades de seguir sobreviviendo en un esquema competitivo mundial si no se sabe lo que pasa en el mundo", dijo el especialista al respecto.Este especialista sugirió que para estar en competencia hay que estar en ferias y seguir de cerca en otros mercados. "Si queremos competir y hacer comercio internacional, tenemos que estar en el mundo. Y estar en el mundo, significa competir con sus reglas. Nosotros somos el 0,01% del comercio mundial, con lo cuál nosotros somos simplemente acompañadores de lo que pasa. En ese contexto, solamente tenemos que bailar con esas reglas", dijo.Uno de los elementos interesantes que brindó en su charla fue el análisis de las pequeñas y medianas empresas para salir agresivamente al mercado y cómo defenderse ante los productos extranjeros, esto en un mercado integrado al mundo.En la charla se abordaron tres aspectos muy concretos; "de donde estamos, donde partimos y donde vamos" primero como empresa, segundo un análisis global del mercado mundial y tercero, de eso que pasa en el mundo, "con qué colores nosotros podemos pintar la realidad que pueda defender las industrias locales", según sus propias palabras.Por último, Arese dijo "muchos sectores están afectados", en relación a lo mencionado. Dentro de esos contextos, contó que los sectores de consumo son los que más implicados están, los clásicos, básicamente. "Si uno haría un listado, tendría a la industria del calzado, textil, entre otros. Igualmente, lo importante no es saber cuáles son los sectores que están complicados, sino que la exposición hacia la competencia internacional hoy aborda todo. Uno todos los días encuentra a empresarios que están sacando pasajes para ir a China. Y no van básicamente a ver la Muralla, sino a ver otras cosas. Por eso debemos entender que en ese mundo tiene que haber una integración de ida y vuelta y que en esos espacios hay que buscar el lugar para que la empresa Pyme Argentina tenga su protagonismo", concluyó.