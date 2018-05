“Carta y propuesta por la accesibilidad”

En el pasado mes de abril, los integrantes del movimiento "Mirame Bien" Rodrigo Banegas (secretario) y Marcelo Escalas (coordinador) hicieron pública una propuesta para demostrar la necesidad de políticas públicas para el acceso de todas las personas.El Movimiento "Mirame Bien" es una Organización No Gubernamental (ONG) que busca potenciar la autonomía y participación social de las personas con discapacidad visual (IGPJ Nº 861-11). En la misiva destacan las "barreras que existen en la comunidad que impiden ejercer nuestros derechos y tener una vida independiente como la de cualquier ciudadano"."Quisiéramos compartirles nuestra preocupación por la falta de formación, información y conocimiento sobre accesibilidad y Diseño Universal reflejada al trazar políticas públicas. Las intervenciones del Estado al crear normativas, los modos de las construcciones públicas o privadas, el diseño del transporte de pasajeros, de plazas, de veredas, de los cruces de calles y la ubicación del mobiliario urbano, por ejemplo, son habituales barreras físicas y comunicacionales que limitan la movilidad de más de 5 millones de personas en nuestro país", señalan.Después de destacar que se están conculcando derechos constitucionales, marcan que "es imprescindible intervenir con la perspectiva de la accesibilidad y el diseño universal en planes estratégicos urbanos para que las políticas públicas generen escenarios posibles para todos sus ciudadanos" y que "es fundamental vincular esta mirada social y abarcativa a cada espacio de la comunidad, atendiendo las diversas situaciones y las particulares relaciones humanas existentes, capacitando y reescribiendo políticas en clave de “accesibilidad para todos”, confeccionando planes y tareas que permitan transversalidad de las ideas y acciones creadas en la relación entre actores teóricos del diseño junto a las experiencias personales cotidianas"."La implementación de criterios de accesibilidad en el espacio público es una medida necesaria, impostergable, que beneficia no solo a un sector sino al conjunto de la población. Favorece la posibilidad de llegar, ingresar, habitar, dar uso y la apropiación de los espacios urbanos por parte de todos", sostienen y agregan que "para poder construir accesibilidad es necesario deconstruir las miradas originadas en conceptos de prescindencia, medicalización, normalidad y desigualdad que dieron origen a modos de relacionarse sin tener en cuenta a todos: edificios no para todos, plazas no para todos, veredas no para todos, transportes no para todos, como hasta hoy"."Para ello sugerimos realizar diversas acciones, simples, económicas, rápidas que permitan:a. Reunir la información de proyectos, trabajos e investigaciones existentes que puedan ser aplicadas a la construcción de un Plan de Accesibilidad Ciudadana.b. Realizar una evaluación actualizada de los espacios, hábitos, circulación y necesidades reales con la participación de las PCD.c. Trazar políticas de trabajo que puedan ordenar, sistematizar, capacitar y optimizar las diversas acciones para concretar lo planificado.d. Crear espacios e itinerarios mínimamente accesibles que puedan ser la base de un continuo y progresivo trabajo para alcanzar la accesibilidad desde el Diseño Universal"."Lo anteriormente expuesto intenta ser una propuesta de mediación entre actuales espacios urbanos con senderos inaccesibles y la creación de itinerarios posibles de transitar por todos, convencidos que tenemos un rol como movimiento social, como sujetos activos de nuestra sociedad y como ciudadanos actores que habitan esta provincia, comprometidos y dispuestos a aportar desinteresadamente nuestras capacidades y experiencias a la sociedad", concluyen.