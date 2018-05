Mercados emergentes: tanto va el cántaro a...

Por Nicolás Tereschuk



Si hasta hace pocos días, existía "sorpresa" por parte de los analistas económicos con respecto a la tozudez de los inversores en seguir comprando papeles de los "mercados emergentes", esta semana, finalmente, el nudo se desató y los mercados mostraron su proverbial falta de "coraje", golpeando a los países del Sur con una fuerte salida de capitales.

Primero tímidamente y después con más fuerza, desde el 16 de abril pasado y hasta el miércoles último, los inversores se desprendieron de acciones y bonos provenientes de los llamados "emergentes" por 5,6 mil millones de dólares, el mayor movimiento en ese sentido desde 2013, calculó el Instituto para las Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).

El lunes de la semana pasada fue el día en el que comenzaron los movimientos más fuertes, porque los bonos de Tesoro estadounidense a 10 años comenzaron a rendir el 3%, lo que marcó la señal de alarma a los inversores.

En ese contexto, la Argentina, aunque también Polonia y Turquía son apuntados por los analistas como los países más riesgosos en este contexto. Es que se prevé que los inversores procederán con "un enfoque más cauteloso durante el resto del año" sobre todo con "países que tienen algo o crecientes niveles de deuda".

Se trata sólo de hacer cuentas: los países que tengan más necesidades de financiamiento en un mundo en el que Estados Unidos vuelve a funcionar como una "aspiradora de dólares", se vuelven potencialmente más vulnerables.

El Fondo Monetario Internacional calculó en un informe reciente que "en las economías de los países emergentes, la deuda pública se encuentra en niveles sólo vistos durante la crisis de deuda de los años 80".

El dato lo recordó el economista Desmond Lachman, del "think tank" liberal American Enterprise Institute, quien señaló que los inversores en mercados emergentes "tienen algunos problemas de memoria".

"Los ciclos anteriores de suba de tasas de la Reserva Federal (estadounidense) no han sido felices para los emergentes.

Crecientes tasas de interés en Estados Unidos generalmente han resultado en repatriaciones de capital de gran escala que habían fluido hacia los emergentes cuando las tasas norteamericanas eran bajas. En consecuencia, esos ceses súbitos en los flujos de capital han tendido a causar serias tensiones financieras y fuertes presiones de balanza de pagos para los mercados emergentes", subrayó.

Lachman advirtió que si la Fed decidiera aumentar más rápidamente las tasas "no tardaremos en ver si los mercados emergentes pueden efectivamente lidiar mejor con el ajuste en la liquidez global que lo ocurrido en oportunidades anteriores".

Pero se mostró pesimista: "a juzgar por los actuales niveles de deuda de estos países y sus bases económicas deterioradas no apostaría mi casa a que esta vez será diferente".

Para el economista ortodoxo, en lugar de estar preparándose para esta situación -que se veía venir- los países del sur, en general, no han aprovechado los "buenos tiempos" para reducir sus niveles de deuda, aprovechando una situación de liquidez global que parece llegar a su fin.

Uno de los golpes se vio esta semana en las monedas: el fortalecimiento del dólar determinó que la moneda sudafricana se depreciara 2,6 %, el peso argentino y el real brasileño en torno al 2 % y el peso mexicano un 1,5%.

Ocurrió por todo el mundo: la moneda tailandesa tuvo su mayor caída en dos años y lo mismo ocurrió con las de la India e Indonesia.

Un gerente de Allianz Global Investors, Naveen Kunam, citado por la agencia Reuters, explicó: "no es una venta de monedas tan importante en términos de su tamaño, pero el ritmo al que se mueve lo es".

Con respecto a los bonos de países y acciones de empresas situados al Sur, la situación veía un deterioro de tres semanas consecutivas.

Es en este contexto que el Banco Central concretó este miércoles la mayor venta de dólares en 15 años -1.471 millones (por un monto que casi duplicó al día que hasta ahor detentaba el récord). (Especial de NA)