Convocatoria para integrar el Programa partido y compartido

Se recuerda que la Compañía Nacional de Danza Contemporánea dependiente de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación, convoca a Grupos o Compañías Independientes de danza contemporánea a presentar material para su evaluación y participación del Programa “Partido y Compartido” con el objetivo de promocionar la danza contemporánea de nuestro país.En esta oportunidad se seleccionará 1 (un) grupo o Compañía para realizar 6 (seis) funciones durante el mes de agosto con la Compañía Nacional.1) Presentación del material audiovisual en formato DVD2) Carpeta con descripción de la obra3) Ficha técnica y CV del director e integrantes de todo el grupo.4) Se aceptarán solamente obras o fragmentos de obras ya estrenadas.5) La obra o fragmento de obra deberá tener una duración máxima de 30 a 40 minutos. Se pueden presentar obras completas que tengan ese margen de duración o un extracto de la misma. Tratándose de un extracto, deberá corresponder exactamente a lo mostrado en el DVD.6) El grupo seleccionado integrará la programación de 6 funciones junto a la CNDCFechas: La Semana del 17 al 21 de agosto esta previsto realizar ensayos de la obra seleccionada.El material deberá ser entregado personalmente de lunes a viernes de 10 a 17 hs, en el Centro Nacional de la Música: México 564, 2º piso - C.A.B.A.Recibirán el material Paula Mota o Fabiana López.Fecha inicio de recepción del materialFecha límite de recepción del material(Inclusive).Fecha de resultado de la selección el díamediante comunicación telefónica y publicación en la página de Facebook de la CNDC (Fb: Amigos de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea).la puesta de luces de cada obra deberá ajustarse a las condiciones del lugar y adecuarse a la puesta de luces de la CNDC.Se contará con tapete de danza color negro.Medidas del escenario: 10 mts de boca x 9 mts de profundidad. No será permitido el uso de sustancias que puedan ensuciar o dañar el tapete de danza como pintura, barro, arena, etc.El grupo seleccionado recibirá por única vez un contrato por $ 45.000.- . Para acceder al mismo, el responsable del grupo (cesionario) deberá presentar la documentación necesaria que a continuación se detallará:- Fotocopia de DNI firmada (de todo el grupo)- CV firmado en todas sus hojas- Constancia de Monotributo- Certificado de antecedentes penales- Declaración jurada- Seguro de vida o prepaga/obra social (todos los integrantes)- Anexos entregados por la Administración de la CNDC para tramites bancarios.Plazo aproximado para el cobro del contrato 3 meses a partir de la entrega de la factura que deberá ser presentada el día de la última función. Se informa que en caso de no presentar la documentación requerida en tiempo y forma, no se podrá cumplir con los plazos de cobro.Email: [email protected] Teléfono sede de la CNDC: 4361-9570