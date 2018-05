Cristina, Dilma y el "todo tiene que ver con todo"

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La senadora nacional Cristina Kirchner se reunió ayer con la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, con quien dialogó sobre la situación del detenido líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, y "el ataque a los gobiernos populares y el retroceso social y económico" de Latinoamérica."Primero de mayo con Dilma. Hablamos de Lula, primer presidente obrero de Brasil, del ataque a los gobiernos populares y del retroceso social y económico de nuestros pueblos después del ataque", sostuvo la líder de Unidad Ciudadana. A través de su cuenta de la red social Twitter, Cristina Kirchner se refirió al encuentro con Rousseff, que tuvo lugar en el living de su departamento ubicado en la esquina de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta."Argentina y Brasil, demasiadas coincidencias para ser casualidad. Todo tiene que ver con todo", expresó la ex jefa de Estado.Cristina Kirchner acompañó la publicación de Twitter con dos fotografías de ambas durante la reunión. La ex titular del Palacio del Planalto se encuentra de visita en la Argentina para la presentación del libro "La verdad vencerá", de Lula Da Silva, acompañada por el ex presidente colombiano y último secretario general de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), Ernesto Samper Pizano.Tras el encuentro con la senadora nacional, la ex presidenta brasileña participó de un acto en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la calle Azopardo al 800 con motivo del Día del Trabajador, junto a referentes de la central obrera y el ex mandatario nacional Eduardo Duhalde.Según trascendió, tras la participación de Rousseff en el acto de la CGT, ella y Cristina Kirchner tenían previsto compartir anoche una cena con el ex embajador en el Vaticano y dirigente peronista Eduardo Valdés como anfitrión.