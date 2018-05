La pobreza es estructural en la Argentina, dijo el arzobispo Martín

ROSARIO, 2 (NA). - La pobreza "es un problema estructural" en la Argentina ya que en los últimos ocho años no se registraron "grandes variaciones" respecto de esa cuestión, subrayó ayer el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín. Así lo señaló al analizar el informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), el cual indica que hay ocho millones de niños en el país que "son estructuralmente pobres".En declaraciones publicadas por el diario La Capital de Rosario, evaluó: "En estos ocho años no ha habido grandes variaciones, es decir que es un problema estructural que viene padeciendo la Argentina". "Es un reclamo a la conciencia social de toda la sociedad y de las autoridades", resaltó. En ese sentido, advirtió: "Si no promocionamos a los niños, el día de mañana vamos a tener adultos con muchas deficiencias", mientras analizó que la infancia es "el sector más vulnerable".Martín recordó que "el Gobierno anunció una disminución de la pobreza", pero aclaró que en ese sondeo sólo se miden los ingresos, mientras que el informe de la UCA "se refiere a alimentación, salud, saneamiento, acceso a cloacas", entre otros factores.El arzobispo de Rosario consideró que "los problemas a mediano y largo plazo se resuelven con trabajo digno". "Mientras no se generen las condiciones de trabajo digno vamos a seguir teniendo esto", insistió.El estudio elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA estimó que, si bien el año pasado hubo ciertos avances en los ingresos, la pobreza en chicos de hasta 17 años avanzó 2,1 puntos porcentuales frente a 2016, al tomar en cuenta factores sociales. Así, se encuentran privados de condiciones básicas, como vivienda, alimentación y salud, 8,2 millones de niños y adolescentes.