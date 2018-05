24 Años sin Ayrton Senna

Ayrton Senna tenía apenas 34 años cuando la muerte lo sorprendió haciendo lo que más disfrutaba: disputar una carrera de Fórmula 1. Su imprevisto adiós, sin embargo, no opacó su grandísimo rendimiento como piloto, por lo que obtuvo tres títulos mundiales (1988, 1990 y 1991). Aunque su muerte sigue doliendo pese a que este 1 de mayo de 2018 se cumplieron 24 años de aquel trágico accidente.El circuito de Imola fue testigo de un fin de semana accidentado. Todo comenzó el viernes, cuando Rubens Barrichello perdió el control del Jordan Hart y se subió al pianito, en la Variante Bassa, antes del ingreso a la recta principal, a casi 220 km/h. Su compatriota Senna lo vio preocupado desde el box pero luego se alegró al ver que lo más grave era una lesión en la mano. Al día siguiente, Senna fue nuevamente sorprendido en el box con la muerte de Roland Ratzenberg. Durante la clasificación, el austríaco se pasó en la curva Villeneuve al perder parte del alerón delantero de su Simtek Ford y se estrelló contra el muro a más de 300 km/h. Aunque fue trasladado a Bologna, no pudieron salvarlo.Senna fue el único piloto que logró que lo llevaran al lugar del accidente. No había nada para hacer; salvo suspender la carrera. Algo que no ocurrió y que terminó, el domingo, con la segunda muerte en el tercer accidente en el circuito italiano. En aquel Gran Premio de San Marino, el tricampeón del mundo lideraba el pelotón a bordo del Williams FW16 cuando, al momento de transitar por la curva Tamburello en la vuelta siete, su máquina impactó a 218 km/h contra los neumáticos de contención.Ayrton fue trasladado de inmediato en helicóptero al hospital de Bologna, donde minutos después se comunicó la noticia del fallecimiento del ídolo brasileño como consecuencia de una fractura de cráneo provocada por una varilla de la suspensión que atravesó su casco. Ante cada aniversario de su muerte, el recuerdo no se hace esperar entre los amantes del automovilismo. El hashtag #SempreSenna permite agrupar los saludos en las redes sociales, donde apareció también el mensaje de Javier Mascherano, quien recordó una declaración del ídolo brasileño. Alain Prost, protagonista de una rivalidad en la pista con Senna, también usó Twitter para referirse al triste aniversario: "¡Siempre recuerdo este día! Hace 24 años y aún no me lo creo". Claro que no fue el único: la categoría, escuderías y Jean Todt, presidente de la FIA, también recordaron al brasileño.El brasileño comenzó a correr en la F1 en 1984 y ganó 41 Grandes Premios. También consiguió 65 poles, 80 podios, 19 récord de vuelta en carreras. En 161 Grandes Premios disputados sumó 641 puntos. Se convirtió en el ejemplo a seguir por los jóvenes que lo sucedieron y, aún hoy, es el ídolo de los que recién comienzan. Ayrton Senna sigue vivo, a 34 años de su muerte, en el recuerdo de los amantes del automovilismo.