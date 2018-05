Se mató en accidente un empresario sunchalense

Héctor Domingo Delloni, de 59 años, un empresario de medios de comunicación de la ciudad de Sunchales, se mató siendo su vehículo única parte en el kilómetro 61 de la autopista Santa Fe-Rosario, en horas del mediodía del lunes. De acuerdo a lo adelantado en la edición digital de LA OPINION, Delloni regresaba de un viaje por Alemania.El hombre, que era propietario del cable Meridiano 83 TV en Sunchales, falleció luego de que el auto BMW en el que viajaba volcó en la citada autopista; en tanto que su hijo Lucio sufrió heridas leves, y la otra persona -que respondería al nombre de Sebastián Trossero- no sufrió lesiones. De todos modos fueron trasladados al Hospital de Barrancas.Eran tres personas de sexo masculino las que viajaban en el auto BMW, que por causas aún no establecidas oficialmente, terminó despistando y volcando sobre la autopista Rosario-Santa Fe. Los viajeros, todos oriundos de Sunchales, fueron protagonistas del siniestro vial a la altura de la localidad de Monje.De acuerdo a información brindada por Bomberos Voluntarios de Barrancas que trabajaron en el lugar -y publicada por el portal de LT 28 Radio Rafaela-, el conductor atravesó un espejo de agua y perdió el control del auto que dio al menos tres tumbos. Según la misma fuente, Héctor Delloni no conducía el automóvil.