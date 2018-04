Seguridad: "todos tenemos poco y no alcanza con lo que hay"

El intendente Luis Castellano, el Senador Nacional Omar Perotti y el Secretario de Prevención en Seguridad Delvis Bodoira, visitaron las instalaciones donde se ubica la subdelegación de la Policía Federal en Rafaela, que se encuentra en barrio Fátima, en un inmueble cedido por la Municipalidad de Rafaela.Allí fueron recibidos por el subcomisario Eduardo Quiróz, quien mostró el trabajo que se viene desarrollando en las instalaciones, los móviles que llegaron y las reformas que se deben efectuar para cumplir con las exigencias de la fuerza.“Que la Policía Federal pueda estar aquí en la ciudad y sumarse a lo que es la coordinación de distintas fuerzas en el Comando Unificado es fundamental porque todos tenemos poco y no alcanza con lo que hay”, afirmó el Intendente.Posteriormente remarcó que “viene a complementar un reclamo que venimos haciéndole al gobierno de la Provincia con una necesidad concreta de tener 150 efectivos que están faltando en la ciudad”.“Las gestiones que viene haciendo Omar (Perotti), que venimos haciendo juntos a nivel nacional, para que la Policía Federal esté acá ayuda y por supuesto en la coordinación con el Comando Unificado va a trabajar en todo lo que tiene que ver con la prevención y la investigación”, detalló Castellano.Asimismo remarcó que “la seguridad está primero en el tema de la ciudad y hay que golpear todas las puertas, hay que trabajar con gestiones todos los días para que Rafaela tenga lo que necesita y se merece”.“La idea es que puedan llegar 100 agentes de la Policía Federal. Es un número importante para la ciudad. Esto no se va a ir dando de golpe y por supuesto se hará por etapas”, contó a la vez que dijo que “más allá de poner a disposición este lugar vamos a pensar en otras necesidades que va teniendo la fuerza. Esto es parte de lo que nosotros como municipio podemos tener”.“Lo que estamos visitando con Luis (Castellano) es el futuro lugar de funcionamiento y de radicación de la Policía Federal en nuestra ciudad”, explicó Perotti quien añadió que “como muchos de estos trámites no son de hoy para mañana, pero cuando hay consistencia en el reclamo, cuando hay una decisión firme de conseguir cada uno de estos aportes a la seguridad local eso avanza”.“Hace un tiempo hubo una reunión importante entre el Intendente, el Juzgado Federal, el presidente de la Corte de Santa Fe, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, (además de Omar Perotti), y allí se planteó que uno de los elementos que colaboraría sería una mayor presencia de fuerzas federales”, recordó el Senador.Luego manifestó que “se comenzaron las gestiones para que la Policía Federal pudiese tener su delegación en la ciudad en firme y con dotación para estar acompañando no solo las actividades del Juzgado Federal con una presencia mucho mayor”.“Esto es lo que está sucediendo aquí y me parece que la decisión del Municipio de estar aportando este inmueble en esta localización, en el barrio Fátima, es otro acierto, porque es una buena política tener distribución en distintos sectores de la ciudad de fuerzas que colaboren y coordinen acciones.Por su parte, y en cuanto al comando de Operaciones Unificado, Bodoira explicó que es “uno de los principales problemas que estamos teniendo en la ciudad es que los delitos más complejos tienen que ver con el tráfico de estupefacientes y eso es un delito federal por eso poder contar con la fuerza que está específicamente abocada a ese tratamiento de esos delitos federales es clave”, narró Delvis Bodoira quien dijo que se ve “con buenos ojos” la llegada de la Policía Federal de parte de los demás integrantes del Comando de Operaciones Unificado.