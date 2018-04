Castellano: "Hay que darle una oportunidad a todos"

Enmarcada en el Programa Empleo Joven impulsado por la Municipalidad de Rafaela, el jueves pasado se desarrolló el acto de entrega de certificados a más de 70 jóvenes que participaron del Curso de Introducción al Trabajo que comenzó a dictarse en febrero pasado.

El acto se desarrolló en la vecinal de barrio Pizzurno y contó con la presencia del intendente Luis Castellano, de la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia, y del titular del Instituto de Capacitación para el Desarrollo Local (ICEDEL), Marcelo Ortenzi, entre otros.

Durante el encuentro, los participantes asistieron a una disertación sobre la situación actual del mercado laboral, y trabajaron en torno a las ventajas y desventajas que se ponen en juego al momento de buscar empleo.

Luego de haber compartido sus experiencias, el intendente Castellano se dirigió a los jóvenes con el objetivo de impulsarlos a fortalecer las condiciones personales para enfrentar los desafíos del mundo laboral. “Nosotros queremos tratar de acompañarlos en esta realidad, con la convicción de que hay que darle una posibilidad a todos”, señaló el intendente.

En este sentido, uno de los puntos señalados por los propios jóvenes al momento de mencionar las desventajas, fue no tener terminada la escuela secundaria. Es por esto que Castellano anticipó que en los próximos días se implementará un nuevo programa. “Vamos a ofrecerles a todos los jóvenes de la ciudad que no hayan terminado la secundaria, que la puedan retomar y finalizar. Y poder ir puliendo esa primera barrera que aparece para conseguir empleo”, adelantó.

“Pero en los próximos años, no sólo va a ser importante tener terminada la secundaria -aclaró- sino que se va a necesitar saber cuáles son los trabajos del futuro para capacitarse en algunos de esos empleos. Hay que empezar a especializarse en hacer cosas que se necesitan, y para las cuales son pocos las que saben hacerlas. Por eso tenemos ante nosotros una gran oportunidad”.

En cuanto a la experiencia laboral que requieren las empresas, Castellano dijo que la Municipalidad trabaja a través de la oficina de Empleo, en brindar herramientas para ayudar a quienes buscan trabajo, ya sea desde la elaboración de un currículum, hasta saber qué se necesita en cada empresa, o cómo enfrentar una entrevista laboral. “Nosotros podemos ayudarlos a tomar ese impulso para poder introducirse en el mercado laboral. Lo que el Municipio puede garantizarles es una serie de vínculos para que puedan ir introduciéndose”, agregó.

Finalmente, hizo referencia a la necesidad de ir superando las diferencias que todavía se les presentan a las mujeres al momento de conseguir trabajo. “Hay que ir venciendo esas barreras. Hay que ir ayudando para que se rompan esas barreras. La mitad de mi equipo son mujeres. Cada uno tiene que aportar diferentes cosas para que esto suceda”, concluyó.