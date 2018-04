Sofía Kloster ganó con récord nacional en Ezeiza

Bajo una lluvia persistente se desarrolló el sábado en el CeNaDe en Ezeiza (Buenos Aires), la primera Copa Nacional de marcha, organizada por la Federación Atlética Metropolitana. En el torneo participaron tres marchistas representantes del Club Rafaelino de Atletismo y Servicios de nuestra ciudad, entrenados por Ariel Magallanes.Sofía Kloster ganó en los 20 kilómetros con un tiempo de 1h49m56s. Así bajó 14 minutos su mejor marca en la distancia, que había logrado en los Juegos Olímpicos Universitarios de Corea 2015, y ello le permitió batir el récord nacional Sub 23 para el citado recorrido.La atleta del CRAS tuvo una gran carrera teniendo en cuenta, además de los casi tres años que no competía en 20.000 metros, el factor climático.En su objetivo de hacer la marca mínima para el Sudamericano U23 de Mendoza tuvo una muy buena aproximación, ya que quedó a menos de dos minutos, que no es mucho teniendo en cuenta que es una prueba muy larga.También participaron del equipo del CRAS, María del Rosario Majda, atleta formoseña que se sumó hace poco más de un mes al grupo de trabajo, que obtuvo un muy buen segundo puesto en U20 también con su mejor marca. En tanto, el bonaerense Jonathan Acevedo quedó descalificado en la prueba masculina de 20 km.En el certamen también logró récord argentino Sub 20 y Sub 23, pero en 10 kilómetros, la marplatense Brenda Palma.Cabe recordar que hace dos semanas la rafaelina había sido subcampeona en el Nacional de Mayores en 10.000 metros. Sin dudas, lo conseguido el sábado es un importante aliciente para buscar nuevas oportunidades (aunque en nuestro país no son muchas las competencias en esta modalidad) de cara al objetivo de llegar al Sudamericano Sub 23.