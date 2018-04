Para la Iglesia, "defender y promover fuentes de trabajo es defender la vida"

El obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea sostuvo que "defender y promover las fuentes de trabajo es defender la vida". "Cuando decimos que trabajamos por la inclusión, tenemos que promover y defender las fuentes de trabajo", advirtió en un mensaje por la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores. Llamó a "defender y a promover las fuentes de trabajo" porque "es defender la vida"."Todos los que decimos que defendemos la vida, tenemos que hacer un profundo examen de conciencia sobre nuestro compromiso social", consideró el prelado. Sostuvo que "defender la vida es defenderla en todo su desarrollo, y el trabajo es parte de esa vida, una parte esencial, porque hace a la dignidad de la persona"."Todos los elementos de la economía son instrumentales, en comparación con el trabajo; el trabajo sale del corazón de la misma persona; a través del trabajo el hombre queda incluido en una sociedad", aseguró. Y agregó que "cuando decimos que trabajamos por la inclusión, tenemos que promover y defender las fuentes de trabajo"."Pensemos lo que significa un hombre o una mujer sin trabajo; se sienten fuera de todo circuito, como si estuvieran al margen. Un hombre y una mujer sin trabajo significa también no sentirse reconocidos en lo más profundo, no solamente por la sociedad, a veces hasta en la propia familia", observó.Monseñor Ojea recordó que "el Día del Trabajador es el día de San José Obrero", al señalar que "Jesús quiso darnos el ejemplo de trabajar, con sus propias manos, en el taller de su padre adoptivo". "Por eso yo me dirijo a todos los trabajadores y trabajadoras, para expresarles mis más sinceras felicitaciones en este día. Un abrazo muy fuerte de toda la Iglesia, y un compromiso a defender y a promover las fuentes de trabajo, que es defender la vida. Que tengan un día espléndido en este 1º de mayo. Que Dios los bendiga", consignó.Por el Día Internacional del Trabajador, y en el marco de la fiesta de San José Obrero, que se celebra el 1º de mayo, la Conferencia Episcopal Argentina y las diócesis celebrarán misas, bendecirán herramientas y harán otras actividades alusivas a esta fecha, indicó la agencia AICA.