Undécimo título de Nadal en Barcelona

BARCELONA, 30 (AFP-NA). - Rafael Nadal, número 1 del mundo, ganó por 11ª ocasión el Torneo de Barcelona este domingo al batir con rotundidad a la gran sorpresa de la competición, el griego de 19 años Stefanos Tsitsipas (63º mundial), por 6-2 y 6-1.El español logró el 55º torneo en tierra batida de su carrera -el 77º contando todas las superficies-, extendiendo a 46 su actual récord de sets ganados de forma consecutiva. Por 401 partidos que ha ganado Nadal en su superficie favorita solo acumula 35 derrotas."Gracias a todos por hacer que el torneo sea tan especial y especialmente a mi familia, que ha estado conmigo incluso cuando las cosas no han sido tan fáciles", señaló el español en su discurso. Antes la organización le dedicó un vídeo de sus 11 trofeos. "Es muy emocionante ver este vídeo. Nunca soñé hacer una carrera como la que tengo", dijo el campeón de 16 torneos del Grand Slam en el centro de la pista que lleva su nombre."El año pasado hicieron un vídeo por mis 10 títulos aquí, ahora otro por los 11, me hace sentir que estoy envejeciendo", añadió el jugador de 31 años."He visto millones de partidos de Rafa en tierra batida por televisión, me he estado preparando para este partido durante diez años", bromeó su rival, Tsitsipas. Nadal, que ganó hace una semana en Montecarlo, es el gran favorito para lograr por 11ª vez Roland Garros en un mes (27 mayo-10 junio). Antes intentará mantener su reinado en el polvo de ladrillo en los torneos Masters 1000 de Madrid y Roma.Tsitsipas, en la primera final de su carrera, no encontró la manera de hacer daño a Nadal. Su excelente recorrido en la ciudad española le servirá para entrar en el Top-50, una posición inédita para un jugador griego.