Luz mala, reforma y deuda incierta: todos los dilemas del gobernador

¿Será verdad que los senadores peronistas -manipulando maquiavélicamente los sentimientos del Gobernador- le mandaron a decir a Miguel Lifschitz que opte entre la reforma de la Constitución y los 500 millones de dólares de endeudamiento para obra pública?. Y si Lifschitz optare por la reforma; ¿se la votarían?.Lo cierto es que nadie en el cautivante e intrigante submundo del pasilleo parlamentario, le da esperanzas de vida al mensaje enviado por el Gobernador que habilita la necesidad de la reforma Constitucional; al menos en los tiempos que quiere - e indica la lógica temporal - el Gobernador.Para empezar, Luis Rubeo ya ingresó su propio proyecto. Omar Perotti insiste con su idea -que llevará adelante en el Parlamento Roberto Mirabella- de un plebiscito para el año que viene. El "Tigre" Héctor Cavallero puso el grito en el cielo cuando leyó que eliminan las Paso para elegir convencionales constituyentes (el socialismo las habilitaría). Y suma y sigue."Seguimos negociando", le respondió a un periodista el Gobernador cuando este le hizo notar que ya se vencieron los dos plazos (el del 31 de marzo del Consenso Fiscal y el del 17 de abril de Gonzalo Saglione) para que la Nación acuerde el monto definitivo y la forma de pago de la deuda que mantiene con Santa Fe (23.500 millones de pesos a diciembre del 2015) por coparticipación detraída ilegalmente.Hace una semana dijimos en esta columna que la administración central no tiene muchas intenciones de pagarle a Santa Fe; y que por ello le fijará condiciones casi leoninas para que la Provincia se dé por ofendida y observe el Consenso Fiscal. "No pasa nada (si Santa Fe rescinde el Pacto firmado) las medidas ya están en marcha", respondió con suficiencia política un interlocutor PRO, cuando le hicimos saber la cuestión; no sin antes afirmar que las partes llegarán a un acuerdo y que no habrá necesidad de que la sangre llegue al río."El federalismo no sólo se pregona", afirmó el Diputado del PDP Gabriel Real, inquieto por los plazos que se siguen dilatando."No hay marcha atrás", afirmó el Presidente en territorio santafesino (en Las Rosas) cuando le preguntaron por los incrementos tarifarios. Y en verdad será así. De a poco, la población irá tomando conciencia que "la luz" no bajará, y que seremos nosotros, los consumidores, los que tendremos que hacer el esfuerzo ahorrativo para que ello ocurra en nuestras facturas.La semana pasada nos anticipamos a lo que después fue polémica nacional: qué items contiene una boleta de luz. El gobierno central consiguió el objetivo -una vez más- de dispersar la atención hacia los insólitos agregados que contiene una boleta (que naturalmente antes nadie le prestaba atención).El intendente de Santa Fe José Corral la "corajeó" y anunció que le pedirá a la EPE rescindir el acuerdo que la Municipalidad de Santa Fe tiene con la EPE para el cobro del CAP, que es la cuota de alumbrado público que los usuarios residentes en esta capital -y en toda la Provincia- pagamos por el alumbrado público (calles, parques, plazas, paseos, semáforos, etc.) y que deviene de una fórmula técnica realizada por expertos de la EPE y las universidades en su momento.Corral anunció que esa medida le permitirá a los vecinos santafesinos ahorrar en sus boletas hasta un diez por ciento. Desde la EPE tienen sus reparos. Por empezar, jubilados y tarifa social no pagan el CAP; y comercios y Pymes están pagando entre el 8,8 % y el 3,9 %.En Sunchales, el ex- intendente y actualmente concejal Oscar Trinchieri, emulando a Corral, pidió "suspender por un mínimo de 6 meses la cuota que pagamos de C.A.P (cuota alumbrado público), eso permitirá que los sunchalenses paguemos un 10 por ciento menos en nuestra próxima factura de la EPE.""Eso no es así", definieron de manera tajante desde el gobierno, explicando que para tomar semejante medida (que tampoco podría ser por seis meses) los municipios tendrían que asegurarse de contar con ese dinero (que hoy pagan todos los usuarios). Caso contrario, la EPE se lo descontará del 6 % que reciben de la Ley 7797, dinero que seguramente tienen presupuestado para otros fines.La Nación -y esto ya lo advirtió la FESTRAM- camina hacia un peligroso desfinanciamiento de los municipios.Tarea para el hogar para el nuevo y voluntarioso titular de la EPE Maximiliano Neri, quien deberá emprender una firme tarea informativa sobre lo que significaría para los 362 municipios y comunas que, agobiados por los reclamos de sus vecinos, desean comenzar a transitar el sinuoso camino que emprendió el santafesino José Corral. Pero con una diferencia: Corral quiere ser Gobernador, y quizás la Nación le dé una mano para hacer frente al costo del alumbrado público santafesino; unos 70 millones de pesos. La misma cifra que recibe por el 6 % de la ley 7797.