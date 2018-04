Atlético, por un lugar en el Reducido

Con la obligación de cortar la racha negativa de 8 fechas sin victorias y con la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a Primera como gran objetivo, Atlético de Rafaela estará recibiendo este lunes por la tarde a Villa Dálmine de Campana, por la 25ª y última fecha de la Primera B Nacional. La Crema ha realizado una pobre campaña como local, pero hoy debe hacerse fuerte en casa para poder lograr ingresar entre los 9 primeros que lucharán por el segundo ascenso a Primera. Con un triunfo, los de Bottaniz no dependerán de nadie y jugarán los play offs, pero otro resultado, y dependiente del resto, lo podría dejar afuera. Igualmente, la leve mejoría mostrada la semana pasada en Junín, donde pudo convertir luego de varios partidos, le da un manto de esperanza al equipo para este partido tan importante de cara al futuro.Para este compromiso, finalmente Lito Bottaniz realizará 3 cambios en relación a la formación que viene de igualar 2 a 2 ante Sarmiento y una variante en el dibujo. Según lo observado en la última práctica, el DT eligió el 3-4-1-2 y se decidió por los ingresos de Franco Lazzaroni, que retornará a la titularidad luego de varias fechas, por Stefano Brundo en la última línea, en el medio estará por el sector derecho Lucas Blondel, quién se recuperó de una molestia y cumplió con la fecha de sanción, en reemplazo de Enzo Gaggi, mientras que Alexis Castro será el enganche, dejando el equipo Gianfranco Ferrero. El banco de suplentes estará integrado por Matías Tagliamonte, Brundo, Ferrero, Jorge Velázquez, Gaggi, Diego Meza y Rodrigo Depetris.Con la tranquilidad de saberse clasificado al Reducido pero sabiendo que necesita un resultado positivo para asegurarse la localía en la primera fase de ese octogonal, Villa Dálmine visita hoy a la Crema rafaelina. El Violeta sabe que una victoria lo pondría entre el 2º y el 4º puesto; mientras que un empate prácticamente le garantiza el 4º lugar. En cambio, una derrota lo ubicará entre el 5º o el 9º puesto, dependiendo del resto de los resultados. Esa ubicación final es clave para afrontar el octogonal. Es que la primera fase del Reducido se disputará a un solo partido con ventaja de localía y deportiva para los cuatro mejor clasificados. Por eso en Mitre y Puccini consideran clave poder sumar en Rafaela: no sólo quieren esa ventaja, sino que tampoco desean correr el riesgo de tener que afrontar otro largo viaje como el que emprendió esta mañana el plantel. Luego, la segunda etapa del octogonal (semifinales) se jugará a partido de ida y vuelta, pero con ventaja deportiva para el mejor ubicado en el campeonato. Mientras que la final será también a partido y revancha, pero ya sin ventaja deportiva, por lo que en caso de empate se definirá por penales.En cuanto a la alineación, si bien Felipe De la Riva no la confirmó, las dudas surgen por el reemplazante de Gonzalo Papa (expulsado frente a Deportivo Morón) y la presencia de Renso Pérez (acumula cuatro amarillas). Así, los nombres de Horacio Falcón y Ramiro López asoman como posibles titulares. Y, en el caso que el entrenador busque un esquema más conservador, quizás también podría aparecer Federico Jourdan en la formación para jugar abierto por derecha. La nómina de convocados la completan Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Marcos Martinich, Federico Recalde y Favio Durán.