3 por el ascenso y 6 por el descenso

Almagro, San Martín de Tucumán y Aldosivi de Mar del Plata son los tres equipos que lucharán hoy por conseguir el ansiado ascenso a la Primera División en una última fecha apasionante del Torneo de la B Nacional en la cual otros seis pelearán por permanecer en la segunda categoría. La 25ª fecha de la Primera B Nacional tendrá la particularidad además de que los 12 encuentros se disputarán a las 15:35 ya que se juegan cosas importantes en todos ellos y se decidió que vayan al mismo horario.Uno de los que sobresale es el partido en el cual Almagro (40) visitará a Guillermo Brown de Puerto Madryn con arbitraje de Fernando Echenique ya que, si el elenco de José Ingenieros gana, logrará el ascenso sin depender de otros resultados. En tanto, San Martín de Tucumán (39) visitará a Brown de Adrogué (tiene 34 puntos y lucha por entrar en el Reducido por el segundo ascenso) con Federico Beligoy como juez principal y necesita ganar, pero también que empate o pierda Almagro para poder subir a Primera. Por su lado, Aldosivi (38) se enfrentará al ya descendido Estudiantes de San Luis en el estadio José María Minella de Mar del Plata con Pablo Dóvalo como árbitro y debe lograr el triunfo y aguardar que no ganen Almagro y San Martín de Tucumán.En la otra pelea, la de no descender, la lucha está más peleada ya que ahí quedan por definirse tres descensos debido a que bajan seis equipos y tres ya perdieron la categoría: Flandria, Estudiantes de San Luis y Deportivo Riestra. Uno de los que luchará por quedarse es Juventud Unida de Gualeguaychú que visitará a Agropecuario (tiene 32 puntos y pelea por el Reducido) con Pablo Echavarría como juez mientras que All Boys buscará una ansiada victoria ante el Deportivo Riestra en un partido que será controlado por el árbitro Juan Pablo Pompei. En Corrientes Boca Unidos también buscará quedarse en la B Nacional cuando se mida ante Sarmiento (34) con arbitraje de Nazareno Arasa mientras que el elenco de Junín querrá ganar para entrar al Reducido por el segundo ascenso. Por su lado, Nueva Chicago, otro de los que están en la lucha, visitará a Ferro con Julio Barraza como juez mientras que Independiente Rivadavia intentará vencer a Ramón Santamarina de Tandil en Mendoza con Luis Lobo Medina como árbitro para mantener la ilusión de permanecer en la B Nacional. En Santiago del Estero, Mitre también buscará un triunfo ante Los Andes con Lucas Comesaña como juez. Otro de los que intentará ingresar en el citado mini torneo por el segundo ascenso es Gimnasia y Esgrima de Jujuy (33) que visitará al Deportivo Morón con arbitraje de Ramiro López mientras que Instituto (34) hará lo propio cuando se mida ante Flandria como visitante con José Carreras como juez principal.