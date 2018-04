El 9 de mayo se jugaría el partido de Gimnasia y Boca

LA PLATA, 30 (NA). - El árbitro Facundo Tello decidió ayer suspender el encuentro entre Gimnasia de La Plata y el líder Boca, a raíz de las fuertes tormentas que no permitían el normal desarrollo del juego en La Plata, por la vigésimo quinta fecha de la Superliga. "La realidad es que no para de llover y tenemos todos la sensación que en el caso de arrancarlo quedaríamos expuestos a que el agua sea protagonista del partido. Por la salud de los jugadores lo mejor es suspenderlo", explicó Tello a quince minutos del inicio, previsto de las 11:00.Pero lo que al menos fue curioso es que a las 10:30, y luego de haber realizado dos recorridas sobre el césped del estadio "Juan Carmelo Zerillo", el propio Tello había afirmado que "el campo de juego" le "proponía" poder jugar el partido. Entonces, ¿qué se modificó en ese lapso de tiempo? Lo único que ocurrió fue una reunión en el vestuario del árbitro de la que participaron el presidente de Gimnasia Gabriel Pellegrino, el dirigente "xeneize" Juan Carlos Crespi, los entrenadores Hernán Darío Ortíz y Guillermo Barros Schelotto, y los capitanes Santiago Vergini y Fabián Rinaudo.Luego de ese encuentro, el capitán del "Lobo" salió visiblemente ofuscado e insultando al aire, quizás previendo cuál iba a ser la resolución de Tello en los minutos posteriores. El árbitro del encuentro salió junto a sus colaboradores a realizar una última recorrida en el campo de juego a las 10:45 -ya con público mojándose en las tribunas-, por primera vez llevó una pelota en sus manos, y al ver que no corría ni botaba con normalidad en el césped, decretó la suspensión.Esta decisión produjo un sinfín de especulaciones respecto a las razones que modificaron su postura repentinamente, vinculadas a la "conveniencia" para Boca, ya que el próximo miércoles jugará en Barranquilla una "final" ante Junior para seguir con vida en la Copa Libertadores.LA NUEVA FECHADebido a la apretada agenda que tiene Boca de aquí al final de la Superliga, previsto para el 13 de mayo, no existen demasiadas fechas para poder reprogramar el encuentro. Rápidamente, el día que circuló por los pasillos del estadio fue el 9 de mayo, aunque existieron diferentes versiones sobre el escenario.Sin embargo, el presidente de Gimnasia fue contundente: "Pedimos en su momento y no nos dieron bolilla para jugar en el estadio Unico, así que vamos a jugar acá cuando se reprograme".RACING Y ARSENALLa Superliga oficializó ayer al mediodía la suspensión del encuentro entre Racing y Arsenal de Sarandí, en Avellaneda, debido a la tormenta que azotó la Capital Federal y el Gran Buenos Aires durante las últimas horas.La "Academia", al igual que Boca, iba a presentar un equipo alternativo para este encuentro, teniendo en cuenta que el jueves se juega la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, como local ante la Universidad de Chile. Ahora llegará descansado a ese encuentro definitorio y dejará para más adelante este partido ante el descendido Arsenal, que puede ser determinante en la clasificación a la Libertadores 2019, de la que quedó a seis puntos.