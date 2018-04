Se jugó el Clasificatorio Four Ball

Este fin de semana se jugó en el Jockey Club el Clasificatorio del Campeonato del Club en la modalidad Four Ball, auspiciado por Corralón Pellegrini, con una muy buena cantidad de inscriptos.El resultado fue el siguiente: 1) Maximiliano Belfiori - Fabián Rivero con 126 golpes; 2) Agustín Tita - Walter Williner 133; 3) D. Bertolaccini - H. Maidana 134; 4) Brunelli - Sotelo 135; 5) Carlucci - N. Demonte 135; 6) Andretich - Pfisterer 136; 7) R. Eguiazu - A. Ferrero 136 y 8) M. Campos - R. Werner 138.Los cuartos de final se disputarán el martes, mientras que el sábado serán las semifinales y el domingo 5 de mayo las finales.El octavo lugar se definió por los últimos 9 hoyos, ya que en los 18 finales se mantenía la paridad. Los premios especiales fueron los siguientes: Long Drive Guillermo Brunelli. Approach Ricardo Werner. Ultimos 18 hoyos, José Pfisterer & Marcelo Andretich.Los matchs de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: martes 13:00 horas Belfiori/Rivero vs. Campos/Werner; 13:10 horas Tita A/Williner W. vs. Eguiazu/Ferrero; 13:20 horas Bertolaccini D/Maidana vs. Pfisterer/Andretich y 13:30 horas Demonte N/Carlucci vs. Sotelo/Brunelli.