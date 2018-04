Macri insistió con el ahorro de energía

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El presidente Mauricio Macri reiteró su pedido de cuidar el consumo de los servicios públicos al considerar que "durante años nos hicieron creer que el gas y la electricidad eran gratis", aunque reconoció que "para muchos es muy difícil enfrentar una actualización de tarifas"."Estamos avanzando juntos en algo tan importante como la generación de energía, pero falta mucho por hacer. Hoy, con todo lo que estamos haciendo, todavía no nos alcanza para cubrir toda la demanda, que es muy alta", sostuvo el mandatario nacional.Fue a través de una nota de opinión que el jefe de Estado publicó en el diario El Litoral, de Santa Fe, en la que además consideró que el sistema de los servicios en la gestión anterior "era irresponsable, cortoplacista, y nos llevó al límite"."El subsidio a la energía era tan imprudente que, por ejemplo, un hogar humilde pagaba lo mismo que un departamento que consumía dos, tres, cuatro veces más. Incoherencias como esta hicieron que se haya llegado al extremo de calefaccionar veredas con lozas radiantes en algunas ciudades del sur del país, mientras había otras como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires donde miles de personas sufrían los cortes de luz durante días", cuestionó Macri.En este sentido, el Presidente aseguró que "durante años nos hicieron creer que el gas y la electricidad eran gratis, que los subsidios eran un regalo y que el derroche no tenía costo".En el texto, el mandatario reitera su pedido de consumir menos y aconseja implementar ciertos hábitos que "son también parte del cambio cultural que estamos logrando"."Cada luz que apagamos, cada canilla y cada hornalla que cerramos, cada termotanque que regulamos para no tener que enfriar el agua caliente, cada vez que en lugar de calefaccionar, nos abrigamos. Todas esas pequeñas medidas suman para cuidar la energía y pagar menos", explicó.Además, resaltó "las inversiones que las empresas distribuidoras están haciendo para avanzar en obras que estaban pendientes hace mucho tiempo".También insistió en el reclamo "a gobernadores e intendentes de todo el país para que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos, una ayuda que aliviaría la carga de los usuarios, comercios y PyMEs".Por otra parte, Macri destacó que "después de muchos años de producción decreciente de gas en nuestro país, logramos revertir la tendencia y la producción de gas volvió a crecer"."En el primer trimestre de este año, gracias a Vaca Muerta, produjimos más de 3% más de gas que hace un año. Desde 2011 que no teníamos una producción tan alta y en abril los niveles de producción van a ser superiores", precisó.Finalmente, el jefe de Estado también reconoció que "para muchos es muy difícil enfrentar una actualización de tarifas" y aseguró que sabe "lo que pesa en el bolsillo"."Quiero decirles, una vez más, que, si hubiera habido una alternativa para evitarla, hubiese sido el primero en ponerla en marcha. Una y otra vez nos dedicamos a buscar otros caminos, a pensar soluciones posibles para salir de la crisis energética que trababa a nuestro país hace años, y este es el único camino", cerró.