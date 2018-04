Unión fue primero

Unión de Sunchales se impuso anoche como local ante Atlético de Rafaela por 83 a 81, y se quedó con el primer puesto de la Zona A del torneo Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. El Bicho Verde clavó un parcial de 34 a 17 en el tercer cuarto que fue determinante para el resultado, con una gran efectividad en lanzamientos exteriores.Matías Borda Bossana fue el goleador del elenco de Martín Méndez con 25 puntos, en tanto que Matías Loro sumó 18 tantos. Mientras que en la Crema se destacó Matías Pecantet con 25, en tanto que Jonatan Faber sumó 22. Además hizo su aparición Benjamín Caballero, rafaelino que estuvo jugando en Hindú de Córdoba en los últimos años y convirtió 12 puntos.De esta manera quedaron así establecidos los cuartos de final (al mejor de tres), con ventaja de localía para los nombrados en primer término: Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes; Libertad de Sunchales vs. Peñarol; Ben Hur vs. 9 de Julio y Atlético de Rafaela vs. Independiente.SOLO LIBERTADLibertad de Sunchales fue el único de los equipos de la ARB que pudo avanzar a la siguiente ronda del Argentino de Clubes U19, etapa provincial. Los Tigres ya se habían clasificado la semana pasada en el triangular ante R. Central y San Genaro.Este fin de semana jugaron las revanchas Ben Hur y Argentino Quilmes. El Lobo en Temperley de Rosario perdió nuevamente los tres encuentros: ante Sastre 71 a 65, ante Echesortu 96 a 61 y frente al local 92 a 39.Por su parte, Quilmes en Villa Gobernador Gálvez ganó un encuentro y perdió dos. La victoria fue ante Platense El Porvenir de Reconquista por 57 a 49, en tanto que perdió con Santa Paula de Gálvez 77 a 53 y con el local Talleres 61 a 55.Banco de Santa Fe y Atenas de Venado Tuerto en Zona A; por la B Atalaya de Rosario y Almagro de Esperanza; por la C pasaron Gimnasia de Santa Fe y Adeo de Cañada de Gómez y en la D Caova de Rosario y Central Argentino Olímpico de Ceres. En la zona E clasificaron Echesortu y Temperley, ambos de Rosario, mientras que por la F lo hicieron Ciudad de Venado Tuerto y Sportivo Las Parejas, y en el grupo G los que pasaron fueron Santa Paula de Gálvez y Talleres de Villa Gobernador Gálvez, en tanto que en la H lo hicieron Libertad de Sunchales y Atlético San Genaro.