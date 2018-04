Ott Tänak fue contundente en la serranía cordobesa con el Toyota

Nada ni nadie pudo inquietarlo a Ott Tänak en las tres etapas que formaron parte del "38º Rally Argentina", que finalmente el piloto estonio se adjudicó con un ritmo impresionante.Ayer, en la última jornada, los protagonistas de esta quinta cita mundialista se trasladaron al Valle de Traslasierra, un escenario de extrema dificultad para hombres y máquinas en la provincia de Córdoba.Tänak salió a defender su sólido liderazgo sin asumir riesgos innecesarios, luego de haber dominado casi a voluntad desde el inicio, para ponerle un merecido broche de oro a una actuación sensacional en nuestro país.Al mando de un Toyota Yaris que funcionó de manera impecable en cada uno de los tramos que debieron transitar los protagonistas, Tänak concretó su tercera victoria en el WRC, la primera con la marca japonesa.Tras acceder a la punta en el Valle de Calamuchita, insinuó sus buenas opciones de quedarse con la máxima recompensa. Luego de la jornada desarrollada el sábado en el Valle de Punilla, se instaló con firmeza en los umbrales de la consagración.Ayer, completó su excepcional trabajo, siempre controlando la situación gracias al buen margen que había acumulado en los dos primeros días. Los clásicos "especiales" de Traslasierra no fueron un escollo para el hombre que fue protagonista casi excluyente en este rincón del planeta.El belga Thierry Neuville y el español Dani Sordo (ambos con Hyundai i20) lo acompañaron en el podio, en un fin de semana altamente satisfactorio para la marca coreana en Argentina.El que sigue sin poder ganar en tierras cordobesas es el pentacampeón mundial Sébastien Ogier (Ford Fiesta RS), que esta vez finalizó cuarto, pero lejos de pelear con los de adelante. El francés, de todos modos, le otorgó un valor importante a ese resultado, porque lo mantiene al frente en el torneo.Ogier debió apelar a todos sus recursos en la última etapa para conservar esa ubicación, que pretendía el noruego Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), que no le dio respiro hasta el último especial, aunque debió conformarse finalmente con el quinto puesto.Elfyn Evans (Ford Fiesta RS) y Kris Meeke (Citroën C3), que de no mediar una pinchadura cuando era segundo estaba para el podio, fueron sexto y séptimo, respectivamente.Completaron los diez primeros lugares Esapekka Lappi (Toyota Yaris), Teemu Suninen (Ford Fiesta RS) y Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5), este último, ganador de la divisional WRC2.